Los 1.200 dólares de ayuda federal llegarán a los jubilados a final de mes

San Juan, 9 may (EFE News).- El secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Parés, anunció este sábado que el desembolso de la ayuda federal por la Ley Cares de 1.200 dólares para personas que no están obligadas a presentar declaraciones sobre ingresos y que no fueron reclamados como dependientes llegará a ese colectivo a finales de mes.