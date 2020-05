Bad Bunny lanza por sorpresa el álbum "Las que no iban a salir"

San Juan, 10 may (EFE News).- Bad Banny lanzó este domingo sin previo aviso el álbum "Las que no iban a salir", que se convierte en el cuarto disco de estudio del artista puertorriqueño.

Bad Bunny performs during the 20th Annual Latin Grammy Awards ceremony at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada, USA. EFE/EPA/Etienne Laurent/File