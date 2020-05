El Senado de Puerto Rico aprueba el nuevo Código Civil

San Juan, 11 may (EFE News).- Con 16 votos a favor y siete en contra, el Senado de Puerto Rico aprobó este lunes el sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1654, que establece el nuevo Código Civil en la isla, derogando así el vigente que se remonta al 1930.

Los siete fotos en contra fueron de la delegación del Partido Popular Democrático, el senador independentista Juan Dalmau, el independiente José Vargas Vidot y Miguel Romero, del gobernante Partido Nuevo Progresista.

La medida, que recibió enmiendas de la Cámara Alta, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, argumentó que el nuevo Código Civil, "es totalmente consistente con todos los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Punto. Sin quitarle derechos a nadie".

"Puedo asegurar de manera categórica que aquí no hay ningún estipulado, ninguna discusión que esté reñida con la casuística ni con los derechos reconocidos ni para la mujer, ni para los homosexuales, ni para los cristianos, ni para nadie. Todos los derechos están siendo respetados. Como tiene que ser", afirmó.

El líder senatorial enfatizó que en este nuevo Código Civil "no se le quita ningún derecho a nadie, no se le lesiona ningún derecho y no se le restringe".

El nuevo Código Civil, no obstante, ha generado polémica por introducir cambios significativos, como el establecimiento de la mayoría de edad en 21 años (actualmente es 18), la prohibición de los matrimonios de menores de 18 años y restricciones a la maternidad subrogada (o vientre de alquiler).

El cambio al código también establece el matrimonio entre "dos personas" sin especificar el sexo de los contrayentes.

Rivera Schatz se defendió, al decir que el Senado acogió enmiendas de varios sectores, pero aclaró que "entre participar e imponerse hay una diferencia y se han acogido enmiendas de todos los sectores", pues no todas pueden ser aprobadas y "algunas son inconsistentes".

"Con toda probabilidad, el Código Civil no contempla todos los asuntos que debería contemplar. Es probable algo que requiera revisión en el futuro. Después de todo, el derecho evoluciona, la óptica de la ciudadanía de lo que debe ser el Estado de derecho que opera frente a su vida cotidiana, varía constantemente y hay temas que debieron atenderse con mayor profundidad pero hacer lo bueno enemigo de lo perfecto, no es la función de la Asamblea Legislativa", agregó.

Por su parte, el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, afirmó que la votación no se hizo "a la ligera" y enfatizó que el nuevo Código Civil "no es religioso, ni ateo".

"Si estamos buscando un Código de consenso, no existe. De hecho, Fortaleza pidió 10 días (para revisión) y le hemos dado 60 días, esa es la verdad", dijo.