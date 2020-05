La Federación de Maestros reclama justicia salarial para todo el magisterio

San Juan, 15 may (EFE News).- La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) catalogó como una medida discriminatoria la bonificación anunciada por la gobernadora, Wanda Vázquez, para los maestros de las escuelas donde los estudiantes salieron bien en las pruebas estandarizadas META-PR.

"Una medida discriminatoria que busca dividir y evadir el reclamo de justicia salarial para el magisterio", indica en un comunicado divulgado este viernes la FMPR.

El bono incluye a 7.540 maestros, directores escolares, trabajadores sociales, bibliotecarios y consejeros, y fluctúa entre 2.000 y 1.000 dólares.

No se otorga a base del desempeño de los educadores sino del resultado de unas pruebas cuya efectividad es cuestionable, según el comunicado.

"Las pruebas estandarizadas no miden el aprovechamiento de los estudiantes y mucho menos sirven para evaluar la capacidad, el esfuerzo y el desempeño del personal docente. Sus resultados están determinados por el nivel socioeconómico y el acceso a los recursos educativos y tecnológicos de los estudiantes", señaló la presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez.

"Están diseñadas para otorgar millones de dólares en contratos a compañías privadas", expresó.

"En todo caso, el incentivo debe ser para todo el magisterio por ofrecer sus servicios sin tener condiciones adecuadas, por invertir en acondicionar sus salones, el utilizar sus equipos, recursos, internet para tratar de educar en la pandemia y trabajar en condiciones indignas de hacinamiento", añadió.

Cuestionó además que se usen este tipo de medidas para no atender los reclamos de aumentos salariales de estos trabajadores de la educación.

"Desde 2008 no se realiza aumento al salario base y los maestros y maestras de Puerto Rico son los peor remunerados en comparación con los educadores de cualquier jurisdicción de Estados Unidos. Es increíble que un maestro o maestra con bachillerato gane 1.750 dólares mensuales", sostuvo.

"No sé les conceden pasos por mérito, eliminaron el pago de la carrera magisterial y no le han pagado el aumento salarial a los transitorios como ordenó el tribunal. Los maestros y maestras no debemos permitir que nos dividan a base de las estrategias que diseña el Gobierno para evitar atender nuestras demandas", explicó Martínez.

La Federación de Maestros reclamó que se extienda la bonificación a todo el magisterio y se otorgue un aumento salarial digno a los trabajadores y trabajadoras de la educación.