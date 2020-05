Proponen medida que obliga jurados dar veredictos unánimes para culpabilidad

San Juan, 18 may (EFE News).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció este lunes que radicó el Proyecto del Senado 1590, que tiene como propósito el que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpable a un acusado.

La radicación de dicha medida proviene por una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y a la que el Tribunal Supremo de Puerto Rico respaldó.

La decisión establece por tanto, que todos los casos penales resueltos con un veredicto que no sea unánime serán inconstitucionales, aunque la decisión no es retroactiva.

El Proyecto del Senado 1590, según dijo Rivera Schatz, en un comunicado de prensa, igualmente establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.

Además, la pieza legislativa permitirá que cualquier persona que esté cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos vs. Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo vs. Torres Rivera, es de aplicación a la isla.

En el mencionado caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado.

También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes.

Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes.

"La pregunta en un país, donde la democracia debe regir es ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie", enfatizó.

Rivera Schatz, quien fuera abogado y fiscal, mencionó, que según las estadísticas basadas por el número de casos de juicio por jurado con una condena, es de un estimado de entre un cuatro a un cinco por ciento.

"No hay un abogado que esté en el ministerio público o en la práctica privada como abogado de defensa que no sea solidario con las víctimas. Aquí no se está exonerando a nadie. Aquí sencillamente se está diciendo que los procedimientos tienen que ser conforme a una regla correcta", recalcó.

"Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas. Después de todo nuestra aspiración debe ser que ninguna persona esté cumpliendo", abundó.