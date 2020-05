Precio de la gasolina no bajó como se esperaba y ya va subiendo

SAN JUAN (CyberNews) – El expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Ricardo Román dijo el martes que el precio de la gasolina no bajó al nivel esperado por consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que ya está comenzando a verse un aumento en el mismo.

“El comportamiento del mercado ha sido un poco inusual a excepción que hay una oferta de producto enorme y no hemos visto el reflejo en la baja de ese producto del mayorista al detallista, por ende no hemos podido ofrecer mejores precios. La expectativa era que ante la situación de la pandemia y el exceso de inventario, el mercado hubiese seguido bajando. No ha sido así y esa la razón por la que, todo lo contrario, en el día de hoy prácticamente haya un aumento de dos centavos el litro”, dijo Román en entrevista radial (NotiUno).

Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, el precio del barril de petróleo enfrentó valores negativos, dada la gran oferta y poca demanda.

Román reiteró que “los precios no bajaron como se esperaba. Todo lo contrario, se mantuvieron estables y ahora mismo hay una tendencia de aumento”.

“El detallista no tiene ningún control del precio al que su mayorista le suple. La secretaria del DACO tiene la facultad y el deber ministerial de ver los precios de mayoristas. Los detallistas no manejamos esos temas”, explicó Román, quien reiteró que los dueños de gasolineras han impactado pocas ventas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Carmen Salgado explicó en entrevista en la misma emisora que “nosotros estamos recomendando los precios de gasolina de 48 a 51 centavos el litro. Entendemos que podría seguir subiendo de acuerdo al acuerdo de baja producción que logró la Organización de Países Exportadores, pero no necesariamente porque la pandemia sigue y estará por un buen tiempo y eso lo que ocasiona es que haya baja demanda. Esperamos seguir viendo los precios que estamos viendo en bomba”.

Además, la funcionaria dijo que algunas marcas sí vieron la baja esperada en el precio, pero la reducción de cerca de 51 por ciento de la demanda causó que no hubiera movimiento de detallistas y al fiscalizar la orden de congelación de márgenes de ganancias, “encontramos que muchas veces las facturas eran de marzo 13 o antes porque no habían comprado gasolina. Ciertamente en algunas marcas no se movió tanto y esas son las que se venden más caras”.

Salgado precisó que los inspectores del DACO han realizado cerca de 1,949 visitas y han emitido 145 multas, algunas de ellas por gasolina porque el detallista no había aplicado la baja en el precio, a pesar de haber comprado el producto a bajo precio.

Mencionó que cada galón de gasolina conlleva cerca de 24 centavos de arbitrios, lo que también tuvo un efecto en no lograr la baja esperada en las bombas.