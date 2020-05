Kany García sacará su nuevo disco, "Mesa para dos", surgido del confinamiento

San Juan, 19 may (EFE News).- Kany García sacará un nuevo disco el próximo 28 de mayo "Mesa para dos", creado durante el confinamiento obligado por la crisis de la COVID-19, anunció este martes la cantante puertorriqueña a través de las redes sociales.

La cantautora publicó en su cuenta de Instagram un vídeo de poco más de un minuto y medio en el que explica cómo creó este nuevo e inesperado trabajo, que sigue a "Contra el viento", un disco que salió a la luz hace cerca de un año en el que colaboró con artistas de la talla de Fito Páez, Natalia Lafourcade o Tommy Torres.

"Me paro, voy a la cocina y al mirar el celular veo que pasaron dos horas viendo vídeos y conciertos, pero llega el día en que comienzo a estar conmigo y ver proyectos que hay pendientes de la casa", señala la artista para explicar cómo se generó "Mesa para dos", durante un encierro en su casa, como el resto de los puertorriqueños.

"Pero de golpe cojo la guitarra y me sale una melodía y esa me lleva a otra, empiezo un escrito que no me gusta, no lo acabo, pero ese me llevó al día siguiente a convertirlo en una canción", dice García, cuyo primer trabajo, "Cualquier día", se remonta a 2007.

"La dejo en el cuarto a ver si luego me vuela la cabeza. Me entra un texto de un colega que me pregunta cómo estoy y yo que antes era de andar con sonrisa esta vez le cuento de mi fragilidad y al acabar esa conversación me sentí tan bien que empecé a encontrar una conexión entre las canciones que escribía", cuenta la cantante, cinco veces ganadora del Latin Grammy Award.

Señala sobre su nuevo trabajo: "Y ahí llegaste, no me di cuenta, te armaste solo a tu anchas sin aviso y yo no tengo otra que dejarte volar", tras subrayar que ese cuarto "en el que has habitado durante 30 días se te hace tan pequeño".

Reconoció que es el álbum más inesperado que ha compuesto y que nunca pensaría que en algún momento iba a ser un trabajo de diez colaboraciones.

"Yo debo quedarme en casa pero la semana que viene tú serás libre", concluye la cantante sobre "Mesa para dos", un disco que llegará al mercado tras los cerca de dos meses de confinamiento que sufre Puerto Rico a causa de la crisis de la COVID-19.

La cantante sacó en 2009 "Boleto de entrada", al que siguieron "Kany García" (2012), "Limonada" (2016), "Soy yo" (2018) y "Contra el viento" (2019), por lo que ha sorprendido el anuncio de su nuevo disco, sin duda condicionado por la situación de confinamiento que vive la isla caribeña.