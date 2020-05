Implementarán sistema de rastreo de contagios por COVID-19 en 11 municipios

San Juan, 20 may (EFE News).- El secretario de Salud, Lorenzo González, aclaró este miércoles que la agencia solo implementará el sistema de rastreo de contagiados con el COVID-19 utilizado en el municipio de Villalba en solo once pueblos y no en todo Puerto Rico, tal y como había dicho.