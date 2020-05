Para esta semana primeros pagos $1,200 por planillas 2018, mientras Seguro Social aún no comparte datos de no radicantes

SAN JUAN (CyberNews) – El secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés explicó el miércoles detalles actualizados sobre el desembolso de ayudas a ciudadanos por la emergencia del coronavirus COVID-19, entre los que está el pago de 1,200 dólares del CARES Act a contribuyentes que radicaron su planilla de 2018 y sobre ciudadanos que no radican planillas.

“Ya identificamos personas que radicaron planillas de 2018 que reportaron su cuenta de banco. Esos se deben estar desembolsando próximamente y el viernes se va a habilitar el enlace para personas que dependen de la planilla 2018 que no hayan reportado su cuenta de banco, lo hagan”, dijo Parés en entrevista radial (NotiUno).

“Como identificamos unas planillas 2018 con las cuentas de banco, tratamos de trabajar esas planillas primero para desembolsarlos durante esta semana y habilitar un poquito más tarde el remanente de personas que no han habilitado la cuenta de banco”, añadió.

El funcionario dijo se trata de cerca de 57 mil planillas del año contributivo 2018 que ya tienen la información bancaria. Exhortó a los contribuyentes es que visiten su cuenta del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para saber si se hizo el depósito o que visiten su cuenta de banco una vez anuncien el desembolso. De no haber recibido el pago, entonces deben visitar el enlace a partir del viernes y reportar la cuenta de banco.

Asimismo, Parés dijo que pueden haber casos de contribuyentes que radicaron la planillas de 2019 y que aún no han recibido el incentivo a pesar que colocaron la dirección para el envío. Éstas son procesadas y enviadas al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) para validar el seguro social y luego se hace el desembolso.

De otra parte, el secretario precisó que aún no ha culminado el pago del incentivo adicional de 1,000 dólares a personas que trabajan por su cuenta. En este caso, el beneficio se desembolsó primero a aquellos que ya estaban registrados como comerciantes al 15 de marzo y que ya recibieron los 500 dólares que se otorgaron en la primera ronda.

“Sabemos que hay un sector de contribuyentes que son cuentapropistas que no cumplían con la ley, no tenían el Registro de Comerciante. Ya nosotros estamos analizando datos en nuestro sistema para poderle hacer llegar esa ayuda a esos contribuyentes que tal vez no cumplían con la ley ni con los requisitos para recibir los 500 dólares. Ayer (martes) me senté con los programadores y observé la data. Hay varios enfoques que se le puede dar a esto para hacerle llegar la ayuda”, señaló.

Con respecto a los ciudadanos que reciben el Seguro Social y que no radican planillas, Parés dijo que se estarán procesando la próxima semana para que puedan someter las cuentas bancarias y poder hacer el desembolso. Mencionó que la Administración del Seguro Social determinó compartir los datos para que el DH pueda enviar el dinero directamente, aunque no han recibido la información.

“Nos luce que nosotros (Hacienda) vamos a salir en vivo primero con la tercera fase de las personas que no radican planillas antes de haber recibido la data y haberla procesado en nuestro sistema y hacer el desembolso. Mi llamado es que si voluntariamente quieren reportar la cuenta de banco, lo podrán hacer en esta última etapa. Si no puedes o no quieres reportar esto, ya estamos gestionado obtener esa información y haremos todo lo posible para hacer llegar el pago de naturaleza similar a cómo el IRS se lo hace llegar a los ciudadanos americanos residentes en Estados Unidos”, detalló.

“Al igual que un ciudadano americano mayor de edad que fue reclamado como dependiente en la planilla federal, acá en Puerto Rico quedaría inhabilitado para recibir este beneficio”, agregó.

Entretanto, el titular del DH dijo que discutirán con la gobernadora los pasos a seguir ante la recomendación de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que se usaran los fondos disponibles para otros sectores más necesitados en lugar de otorgar 500 dólares a empleados privados y retirados. Asimismo, Parés dijo que continúan con el desembolso de reintegros de las planillas de 2019 y que hasta el momento se han pagado cerca de 170 millones de dólares a 373 mil personas.