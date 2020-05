Misión: Proteger en la pandemia

Por Griselle Vázquez Sevilla

VEGA BAJA — A pesar de su experiencia en escenarios de emergencias, muchas veces, la realidad superar cualquier taller, práctica o simulacro.

Esto es, precisamente, lo que ha podido experimentar el coordinador de operaciones de Manejo de Emergencias de Vega Baja, José Ayala González, con esta pandemia.

“Cada emergencia nos sorprende y puede ser que hasta supere todos los protocolos y planes establecidos. Ahora, tenemos una pandemia —para la que el gobierno tomó medidas a tiempo— pero tenemos muchas cosas que mejorar como la detección y rastreo de los últimos contactos de personas contagiadas, que son importantes. Tenemos mucho que aprender todavía”, destacó Ayala González.

Diariamente se enfrenta a situaciones adversas, con el único fin de proteger. “Sabemos que, como respondedores, estamos más expuestos a esta pandemia. Porque ayudamos a los paramédicos en algunos casos cuando hay que trasladar pacientes, repartimos equipo de protección a ciudadanos y, además, realizamos desinfección en áreas esenciales”, asegura quien se ha encargado de educar sobre medidas de prevención para evitar el contagio.

¿Qué has visto, cada vez que sales a en la calle en estos tiempos?

“La realidad es otra… En Vega Baja hemos interactuado con pacientes de Covid- 19, y hemos visto el miedo, ver cómo su vida y emociones se afectan por el sufrimiento y depresión. Se asustan porque se ha visto cómo en otros lugares se han perdido muchas vidas. Y esto es de las cosas que me causa preocupación; qué me pasará si en un momento dado me contagio. Mi familia, no los voy a poder ver si estoy hospitalizado, cosa que impacta; por eso hay que planificar a la hora de uno responder,” agrega.

Pero no todo es negativo. “Hay gente que ha sido responsable, por lo menos en Vega Baja no tenemos números extraordinarios, porque cuando se aplica el toque de queda se ha visto que baja el número de personas en la calle.”

Este profesional de emergencias, con 14 años de trayectoria, sostiene que, al salir diariamente a trabajar, está consciente de que cuida, no solo un pueblo, sino a su propia familia.

Por eso, a veces, el momento más difícil es cuando se regresa al hogar y no puede abrazar a sus dos pequeñas hijas de inmediato.

“Soy padre de una niña de dos y otra de tres años (Kaylani y Kaiana). Bajo esta pandemia ha cambiado la rutina de vida familiar. No permitir que te saluden con besos y abrazos al llegar es difícil, porque los niños no entienden el peligro. Pero hemos tenido que explicarles, a su nivel, estas medidas de prevención, poniendo en primer lugar a la familia”, describió Ayala, quien lleva a cabo su proceso de auto desinfección antes y después del trabajo para, también, cuidar de su progenitora, quien padece de los pulmones.