Maestro inspira a sus alumnos

TOA BAJA — La solidaridad, también, ha salido a la calle en estos tiempos.

El maestro de tercer grado del Colegio Bautista de Levittown, Pedro Rodríguez (“Tu Maestro PJ”), junto a un equipo de servidores comunitarios, repartió el sábado 16, desayunos gratis a familias de Sabana Seca.

“Tuve la gran bendición de ser parte un grupo de personas inmensamente especiales,” dijo al explicar que participó en la campaña en el barrio Sabana Seca, “impactando vidas a través de la oración y repartiendo sobre 250 desayunos a nuestros amados cuidadanos. Gracias, no hay un mejor sentir que ayudar al prójimo, especialmente en estos momentos de prueba”, agregó Rodríguez del grupo integrado por Lydiana Vázquez, Ronny Meléndez, Roger David Colón, Manuel Torres, Víctor Gaud, Yeriel Aramis Villanueva Sierra, Christian Villanueva y Oneill González.

Este maestro, de 32 años, es conocido por su reciente gesta de llevar un mensaje de aliento a sus estudiantes en medio de la ansiedad que podía ocasionar el toque de queda.

“La cuarentena es un proceso en el que, el hecho de que estemos en casa sin poder salir nos da cierta preocupación de qué va a pasar y los padres me habían pedido que les diera clases de capacitación fuera de clases para ayudarlos y que me comunicara con ellos para hablar. Me di a la tarea, con mi esposa, para tener esta misión”, describió.

“Maestro PJ” en coordinación con los padres, preparó una visita sorpresa para cada uno de sus estudiantes y les mostró un cartelón destacando el amor de su maestro y el amor de Dios.

Concluyó: “Todos los días me levanto porque amo lo que hago y, primeramente, para honrar a Dios y, segundo, para que mis estudiantes sientan eso mismo.”