Estudiantes foráneos de universidad adventistas de antillas reciben ayuda

San Juan, 22 may (EFE News).- Los estudiantes internacionales de la Universidad Adventista de las Antillas (UAA), que permanecen en la isla tras la declaración de la Pandemia de COVID-19 recibieron una ayuda económica de la institución para sus gastos y necesidades básicas, informó su presidente, Obed Jiménez.

Los estudiantes, provenientes de 15 países y que se mantienen hospedados en la UAA, no son elegibles para recibir el fondo de asistencia económica creado mediante la ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, por no ser ciudadanos americanos, por lo que la institución tomó la determinación de destinar una partida de sus fondos para brindarles la ayuda.

"La situación que vivimos ha sido retante para todos, pero ha sido particularmente difícil para nuestros estudiantes del extranjero, quienes, por diversas razones, desde económicas hasta por las restricciones para viajar, no pudieron regresar a sus hogares. Es por lo que en la Universidad Adventista de las Antillas hemos tomado medidas para proveerles alojamiento, alimentos y esta ayuda adicional", explicó Jiménez.

Cada uno de los más 380 estudiantes recibieron 400 dólares, apenas días después de que otros 954 estudiantes de la UAA recibieran la ayuda económica proveniente de los fondos federales del CARES Act.