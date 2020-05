Líder cameral descarta despedir funcionarios para reducir nómina del gobierno

San Juan, 24 may (EFE News).- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo este domingo que descartará aprobar cualquier propuesta de recorte de empleos de funcionarios para el próximo año fiscal, que arranca el 1 de julio, con el fin de que se reduzca la nómina en el gobierno.

"He sido claro y consistente. Esta Cámara de Representantes no va a aprobar ninguna legislación que reduzca la jornada de trabajo de nuestros servidores públicos, ninguna. Tampoco vamos a avalar el despido de trabajadores en el gobierno. Eso no va a suceder", aseguró Méndez en declaraciones escritas.

"Ese es mi compromiso con los miles de padres y madres que trabajan en el gobierno y que han demostrado, sin lugar a dudas durante las peores emergencias en nuestra historia, desde los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de enero y ahora la pandemia del COVID-19, la importancia de tenerlos en la nómina para brindarle el servicio que el pueblo necesita y más en estos tiempos difíciles", enfatizó.

Según dijo Méndez, la administración actual, dirigida por Wanda Vázquez, "ha reducido dramáticamente el gasto del gobierno", cortando sobre 3.200 millones de dólares en tres años, así como el presupuesto operacional y los gastos administrativos.

"Hemos hecho todo para enderezar las finanzas. Pero nadie esperaba el impacto de dos huracanes, uno de ellos categoría cinco, los peores terremotos en más de 100 años y la más devastadora pandemia en la historia moderna del mundo", resaltó.

"Ahora, menos que nunca, podemos enviar a miles de servidores públicos a la pobreza. Nuestro pueblo va a necesitar de estos empleados. El servicio al pueblo se tiene que brindar y todos sabemos que habrá mayor necesidad ante el catastrófico impacto del COVID-19 en la economía, al cual llevara a muchos a la pobreza", añadió.

Méndez finalizó diciendo que cuando administración actual llegó en enero de 2017, ya la Junta de Supervisión Fiscal estaba instalada en Puerto Rico y tomando decisiones.

"Hemos hecho y estamos haciendo lo imposible para evitar las reducciones que quiere este ente federal, impuesta por nuestra falta de poder político. Esa falta de poder político, de igualdad de derechos es el génesis de todos nuestros problemas por eso se hace imperativo resolver el asunto del estatus de una buena vez", apuntó.