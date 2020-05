La gobernadora advierte de medidas restrictivas ante la irresponsabilidad

San Juan, 25 may (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, advirtió este lunes de que ante la conducta irresponsable de algunos ciudadanos al no respetar medidas para evitar el contagio por el COVID-19 no descarta iniciativas restrictivas que hagan retroceder en el proceso de vuelta a la normalidad.