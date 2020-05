Movimiento Solidario Sindical alega los excluyeron de reunión de sindicatos con la gobernadora

SAN JUAN (CyberNews) – El portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS), unión que agrupa a empleados y empleadas de Coca Cola, Pepsi Cola y Partner Business Services, José Rodríguez Vélez alegó el martes que fueron excluidos de una reunión que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced tendrá el miércoles con líderes sindicales.

“Rechazamos que la gobernadora Wanda Vázquez Garced haga una invitación a los sindicatos, pida situaciones antes de que estos lleguen a reunión y luego rechace al sindicato de la empresa privada como lo es Movimiento Solidario Sindical”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

Según indicó, la gobernadora se va a reunir este próximo miércoles, 27 de mayo a las 10:30 de la mañana con varios sindicatos en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Alegó el ayudante de la mandataria, Carlos Rivera Santiago le pidió que enviaran las preocupaciones y recomendaciones, un día antes de la reunión.

“En el MSS enviamos nuestros reclamos por el bien de la clase trabajadora en el sector privado que ha sido olvidada. A minutos de enviar los reclamos, nos rechazan la participación en la reunión con la gobernadora”, alegó el líder sindical.

“Nuestros reclamos son los del pueblo que no tiene sindicato, ese 98 por ciento de la empresa privada que no tiene unión. Primero pedimos la renuncia de la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, que no ha podido procesar 300 mil órdenes de desempleo que le han llegado. Solicitamos que pongan más personal en OSHA ya que las querellas son cientos contra patronos del sector privado. Solicitamos que en los lugares de trabajo donde no hay unión se discuta con los empleados y empleadas la certificación que van a enviar al Departamento del Trabajo, entre otros reclamos”, insistió el líder sindical.

Por otro lado, solicitó a los sindicatos que vayan a participar de la reunión, que no se olviden de los obreros y obreras del sector privado.

“Desde el Movimiento Solidario Sindical, invitamos a la clase obrera a organizarse en sindicatos y luchar por los justos derechos que nos brinda un convenio colectivo”, finalizó.