Artistas puertorriqueños rechazan la muerte de afroamericano en Minnesota

San Juan, 27 may (EFE News).- Varios artistas puertorriqueños rechazaron este miércoles a través de las redes sociales la muerte a manos de agentes de la Policía del afroamericano George Floyd ocurrida hace 48 horas en Mineápolis (Minnesota).

La indignación que llevó a miles de personas a protestar contra esos incidentes la noche del martes en Mineápolis también alcanzó a la clase artística de la isla caribeña, que mostró su desaprobación con este tipo de conductas por parte de algunos miembros de la Policía del país norteamericano.

"No me puedo quitar esta imagen de la cabeza. No me puedo quedar callado mientras todos los días gente inocente muere por su color de piel", señaló el cantante puertorriqueño Luis Fonsi a través de su cuenta en la red social de Instagram, palabras que acompaña con una foto de Floyd con la cabeza contra el suelo, que presiona con la rodilla un agente de la Policía.

Lin-Manuel Miranda, artista de padres puertorriqueños residente en EE.UU., también recurre a la redes sociales, en este caso a Twittter, para denunciar la situación vivida por Floyd a manos de agentes de la Policía de Mineápolis.

La cantante puertorriqueña Kany García opta por Instagram para denunciar la situación vivida por el hombre afroamericano y señala "Que se haga VIRAL, hasta que este policía Asesino lo arresten y a sus cómplices que le defendían y no hacían un carajo por su vida".

"Esta imagen me revuelca las tripas!!!!! Como la gente se acercaba pidiendo clemencia, como #georgefloyd decía que no podía respirar y cómo el policía no baja la presión de su pierna, sino que sigue presionando hasta MATARLO contra el pavimento frente a todo el que pasaba. #justicia", recrimina la cantautora.

El suceso repudiado por los artistas puertorriqueños provocó el martes que miles de personas protestaran contra lo que consideran un abuso injustificado.

La protesta empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana, donde la Policía antidisturbios lanzó gases y balas de goma a los manifestantes tras algunos desperfectos, según medios locales.

Los manifestantes marcharon al grito de "¡no puedo respirar!", el mismo que pronunció Floyd mientras uno de los agentes le tuvo inmovilizado durante minutos con la rodilla sobre su cuello.