Presentan medida evita gasto publico y no celebrar primarias presidenciales

San Juan, 27 may (EFE News).- Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz y Carlos Bianchi, presentaron este miércoles un proyecto de ley por petición del exgobernador Alejandro García Padilla, para enmendar la "Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias" con el fin de salvaguardar el uso de fondos públicos.

El proyecto propone enmendar el artículo 3 de la Ley 6 de 24 de septiembre de 1979 con el fin de establecer que en las ocasiones que no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, o cuando los posibles candidatos de un mismo partido se retiren o suspendan su campaña quedando solo un candidato viable, o cuando todos los posibles candidatos hayan endosado a un sólo candidato, no se justifica el uso de fondos públicos, y por ello, no se celebrarán primarias presidenciales.

Además del exgobernador, la medida fue radicada por petición de Yaramary Torres, Gabriel López Arrieta, Hector Ferrer, Armando Legarreta, Omar Guardiola, Marcos Rodriguez, Noelia Ramos, José González, Domingo Torres, Angel Osorio, Sol Higgins, Eladio Cardona, Manuel Calderón, Orlando Aponte y Juan Jose Santiago.

"Para el proceso de primarias presidenciales la Junta de Supervisión Fiscal asignó 2,2 millones de dólares. No obstante, han ocurrido diversas situaciones, como la pandemia de Covid-19, que han trastocado e impedido que la primaria presidencial del Partido Demócrata se lleve a cabo", dijo Ortiz.

"A nuestro juicio, la celebración de esta primaria sería académica ya que Joe Biden es el único candidato luego de que el senador Bernie Sanders se retirara de la contienda. Esta medida busca preservar fondos públicos y evitar gastos innecesarios que impidan la provisión de servicios esenciales para la población ", expresó Ortíz.

En este momento, hay asignados unos 2.200.000, que se dividen en 1.100.000 para el Partido Demócrata en Puerto Rico y la misma partida para el Partido Republicano.

"Invertir millones de dólares en llevar a cabo unas primarias presidenciales inconsecuentes es injustificable. Más aún, cuando para todos los efectos prácticos, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata es Joe Biden", dijo García Padilla.

Tras conversaciones con el representante "le solicitamos radicar esta medida pues es nuestro parecer que cuando no exista más de un candidato formalmente en campaña por partido, por la razón que sea, no se debe permitir el uso de fondos públicos. Bajo este escenario, no se deben celebrar primarias presidenciales. Si el Partido Demócrata en Puerto Rico, como un asunto interno, quiere elegir los delegados para que representen distintos puntos de vista de cara a la confección de la plataforma, puede y debe hacerlo, pero no con fondos públicos", concluyó. EFE News

