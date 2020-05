El PPD acudirá a los tribunales para representar el no en consulta estadidad

San Juan, 28 may (EFE News).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, dijo este jueves que la agrupación política "no renunció ni renunciará a su reclamo de representar el no en el mal llamado e impuesto referéndum del 3 de noviembre" sobre la estadidad de Puerto Rico y por ello no renuncia a acudir a los tribunales.