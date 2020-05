Terapeutas ocupacionales piden ser considerados en incentivos a especialistas

San Juan, 29 may (EFE News).- Los profesionales de terapia ocupacional de Puerto Rico reclamaron este viernes al gobierno que se les incluya en el incentivo a los sanitarios por su labor durante la pandemia del coronavirus.

En los pasados días se aprobó la resolución conjunta del Senado 555 de la autoría de Ángel Martínez, presidente de la Comisión de Salud del Senado, a los fines de ampliar las profesiones de la salud que son la primera línea de defensa como terapeutas y asistentes físicos, tecnólogos radiológicos, trabajadores hospitalarios, entre otros y que pudieran ser considerados para una compensación económica, excluyendo de este grupo a los terapeutas y asistentes de terapia ocupacional.

Según la presidenta del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional (CPTOPR), Mariangie Garay, "un alto porcentaje de estos profesionales ha continuado prestando el servicio desde el día que inició la pandemia debido a que trabajan en hospitales, servicios de salud en el hogar, servicios de hospitalización parcial, centros de rehabilitación, en el sistema correccional y los 'skills nursing facilities', entre otros".

"Estos profesionales están prestando los servicios de rehabilitación a los pacientes de COVID-19 y en otras áreas de alto riesgo. Para esta clase profesional no se ha emitido ninguna bonificación, a pesar de todos los riesgos a los que se exponen y por consiguiente exponen a sus familiares. Al día de hoy, continúan olvidados a pesar de todos los esfuerzos", dijo.

El colegio ha enviado dos comunicaciones escritas a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, presidentes de los Cuerpos Legislativos y presidentes de las Comisiones de Salud solicitando el que se considere estos profesionales en las ayudas.

De igual manera han dialogado con funcionarios cercanos a la gobernadora, y algunos legisladores para comunicarle este planteamiento y las necesidades económicas de una clase laboral que se ha visto afectada desde la actividad sísmica que afectó con mayor severidad a la zona sur de Puerto Rico, en particular los servicios de pediatría.

Uno de los casos es el del terapeuta ocupacional Daniel E. Lloret, con siete años de experiencia y quien trabaja para los servicios de salud en el hogar comúnmente conocidos como Home Care.

"En mi caso los servicios los ofrezco en el hogar del paciente. He atendido pacientes que han dado positivo al COVID-19 y que estuvieron hospitalizados por un periodo de cuatro semanas. He trabajado desde el día uno de la cuarentena. Además, corremos un riesgo grande debido a que en el hogar del paciente no hay reglas como en el hospital, y los familiares entran y salen, incluso he estado en hogares que han llegado familiares de Estados Unidos. Espero que nos tomen en consideración", dijo.

La profesión de terapia ocupacional es una aliada a la salud y a la rehabilitación.

Se trabaja en las áreas de pediatría, salud mental, con pacientes con condiciones de salud física congénitas, del neurodesarrollo y a causa de accidentes, entre otros.

La matrícula es de 1.300 profesionales distribuidos entre asistentes en terapia ocupacional y terapeutas ocupacionales.