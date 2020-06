Alcaldes solicitan reunión urgente con la gobernadora sobre preparativos temporada de huracanes

SAN JUAN (CyberNews) – La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, representada por los primeros ejecutivos de Villalba y Guayanilla, Luis Javier Hernández y Nelson Torres Yordán, respectivamente, señalaron el lunes a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, un listado preliminar de los temas que aún no se han cubierto ante la temporada de huracanes.

“El viernes la señora gobernadora realizó una conferencia de prensa pero se limitó exclusivamente al tema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La preparación para la temporada es mucho más que eso y al día de hoy no se ha reunido a los alcaldes para trabajar el tema”, expresó Hernández en declaraciones escritas.

Ante la situación, los alcaldes asociados solicitaron una reunión a la gobernadora para conocer los planes del gobierno estatal para la temporada de huracanes.

Los alcaldes señalaron que Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda, debido a que “el gobierno central no ha adelantado la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, derrumbes y facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, exdirectora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (ahora Negociado), alegó que al momento tampoco se han firmado los acuerdos de colaboración entre los municipios y diversas agencias para poder realizar los trabajos de primera respuesta, y poder reclamar a la Agencia Federal para Manejo de desastres (FEMA en inglés) en caso de un desastre declarado a nivel federal.

“Por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no se ha informado el plan de contingencia para el funcionamiento de las bombas en caso de surgir interrupción con el servicio de energía eléctrica. Incluso, desconocemos el inventario disponible de generadores, tanques y camiones para establecer oasis”, señaló Bonilla.

Mientras, Torres Yordán, que aún continúa manejando los casos se los ciudadanos de Guayanilla afectados por los terremotos de enero pasado, expuso que para esta fecha se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) haya realizado la limpieza de ríos y las desembocaduras de los demás cuerpos de agua como medida de mitigación y control de inundaciones.

“Recordemos que debido al Covid-19 no todos los municipios han recibido autorización para la limpieza de quebradas y/o los trabajos no se han podido completar. Por parte del gobierno central no tienen ni siquiera el inventario disponible de bombas para extracción de agua y control de inundaciones”, dijo.

Con relación al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), los alcaldes asociados señalaron que dicha agencia no ha realizado plan de limpieza y mitigación en vías estatales, como por ejemplo atarjeas y alcantarillas, para evitar inundaciones en áreas susceptibles. De igual manera también se desconoce el inventario de equipo pesado y personal disponible para atender los trabajos a consecuencia de una emergencia, entiéndase limpieza y derrumbes.

“No se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para poder realizar los trabajos, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal. Eso es crucial”, añadió Hernández.

Sobre el Departamento de Vivienda (DV), el reclamo de los alcaldes asociados es relacionado a la situación de las familias que tuvieron pérdidas en sus hogares tras el impacto del Huracán María y que aún no cuentan con hogar seguro y que tampoco se conoce el número de toldos plásticos disponibles por municipio y cuándo y cómo se van a distribuir.

Mientras, la alcaldesa de Salinas expuso que al momento no se ha firmado convenio colaborativo con los municipios para administrar los refugios, y poder reclamar a FEMA en caso de un desastre declarado a nivel federal.