Grupo defensor derechos sociales desmiente palabras gobernadora sobre Código

San Juan, 2 jun (EFE News).- El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) dijo este martes en relación a la firma ayer del nuevo Código Civil que la gobernadora, Wanda Vázquez, "miente" sobre el mismo ya que "ni hubo consenso, ni es un Código Civil trabajado por 20 años, ni es un código de avanzada".

Según CABE el nuevo Código Civil tiene problemas procesales, de estructura y de contenido.

"Podemos hacer la lista de falsedades. Algo así como mito versus realidad", dijeron al compartir la lista de las mentiras más notorias de la primera mandataria.

CABE hizo una lista de datos falsos incluidos en el mensaje de ayer de la Gobernadora Vázquez que incluye artículos relacionados con los "no nacidos", cambios de certificados de nacimiento para personas trans, matrimonio, uniones de hecho, maternidad subrogada, entre otros.

En este sentido indicaron que no es verdad que el Código Civil "es producto de décadas de trabajos por parte de la Legislatura" ya que es producto de la autoría de la representate María Milagros Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez en el año 2018.

También negaron que la decisión de firmar el Código Civil nació del diálogo y consenso con diversos grupos, incluyendo personas LGBTTIQ+.

"No hubo diálogo con grupos de nuestras comunidades salvo una reunión citada a último momento y en la cual la mayoría de las personas presentes trabajan para la Gobernadora o son parte del Consejo Asesor en Asuntos LGBT que le responde a ella. CABE no fue invitado y las cartas que le enviamos sobre el Código Civil nunca fueron contestadas", indicaron.

A su vez, negaron que no hubiera objeciones a artículos concretos del Código Civil y la oposición pública fue producto de la desinformación.

La verdad, subrayaron, es que con "una lectura a los artículos de prensa, columnas de opinión y cartas enviadas a la Gobernadora, ésta se hubiera percatado de que el récord de objeciones concretas al Código Civil es público. En el caso de CABE, le enviamos dos cartas fechadas 10 de marzo y 27 de mayo. En la primera carta enumeramos objeciones y preocupaciones sobre artículos específicos del Código Civil. En la segunda reiteramos nuestras prepcupaciones. Nunca respondió ni solicitó información adicional".

Además indican que no es verdad que en el nuevo Código Civil reconoce y añade derechos para la ciudadanía ya que menciona nuevas áreas de derecho tales como las uniones de hecho y la maternidad subrogada.

Sin embargo, "en ambas instancias esa mención no tiene artículos de seguimiento que den derechos a las personas que estén en uniones de hecho o deseen usar la figura de maternidad subrogada. En otras palabras, menciona nuevos campos del derecho pero no da herramientas concretas para que la gente los use".

A su vez consideraron que el Código convertido en ley incorpora de manera que parece intencional, un lenguaje ambiguo en artículos relacionados con el derecho al aborto, el cambio de sexo en los certificados de nacimiento de personas trans, el matrimonio y otros.