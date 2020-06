Heend pide la renuncia de Jorge Haddock a la presidencia de la UPR

San Juan, 5 jun (EFE News).- La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, pidió este viernes la renuncia del presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, por violar la Ley Universitaria, incumplir su deber ministerial y mentir a la Junta Universitaria.

La líder sindical declaró que la decisión de Haddock, avalada por la Junta de Gobierno de la UPR, de no elaborar el presupuesto, viola la Ley Universitaria.

Además, pone a la institución en una situación precaria porque la JCF hará el presupuesto sin conocer las necesidades de los recintos ni del sistema y, con su acostumbrada mentalidad de imponer más recortes para tener sobrantes a entregar a los bonistas.

"Haddock vuelve a traicionar a la UPR. Su acción no solo violenta las funciones de su bien pagado cargo, la Ley Universitaria y la gobernanza, sino que demuestra la falta de compromiso con la institución y la comunidad universitaria", dijo Santana en un comunicado.

Dijo, a su vez, que Haddock mintió a la Junta Universitaria de la UPR al decir que iba a citar una reunión extraordinaria para atender el presupuesto, y acto seguido, someten una carta a la JCF en la que señaló que no presentarán ni el plan ni la propuesta de presupuesto.

Añadió que la acción también es una contradicción con recientes expresiones públicas del presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, en las que sostenía que no se pueden aplicar más recortes al presupuesto universitario.

"Alomar y Haddock faltaron a su deber ministerial y, por tanto, violentan la Ley Universitaria que impone al presidente anualmente presentar el presupuesto para el próximo año fiscal y a la Junta de Gobierno considerarlo y aprobarlo", sostuvo la presidenta de la Heend.

Afirmó además que el "presupuesto se trabaja conforme a los proyectos y necesidades de cada recinto. Qué sabe la Junta de Control Fiscal de todo esto, suponemos que muy poco. Los rectores también son cómplices de esta estocada a la Universidad, debieron haber ejercido liderazgo y no estar escondidos detrás de sus salarios y sus escritorios".

La Ley Universitaria establece que el presidente presenta el presupuesto a la Junta Universitaria para luego enviarlo a la Junta de Gobierno.

"Aquí se está trastocando todo el proceso", puntualizó.

Santana Andino destacó que desde el primer día la Heend ha denunciado que estas personas nunca han sacado la cara por la UPR.

"Nunca lucharon por reclamar que la UPR se definiera como servicio esencial y, esto unido a las decisiones que constantemente toman en detrimento del primer centro docente del país, demuestran que lo que desean es la destrucción de la UPR", sostuvo.

La presidenta de la Heend denunció que por si ello fuera poco "este mes se le otorgará una plaza permanente de catedrático a Haddock".

"No solamente se gana una alta cantidad jamás vista en la UPR de $240 mil anuales y no ha cumplido con su 'job description' de traer más fondos a la institución, sino que ahora no hace ni el presupuesto y, a cambio, la Junta de Gobierno lo va a premiar", acotó.

Santana llamó la atención de que para que un docente pueda obtener una plaza permanente de catedrático en la UPR sufre años de espera y procesos burocráticos.

"A Haddock con poco más de un año en el puesto, incumpliendo con las funciones básicas como presidente, ahora la Junta de Gobierno le pretende conceder un premio inmerecido que mancilla a los docentes, no docentes y a toda la comunidad universitaria", resaltó la dirigente gremial.

La Heend es una unión puertorriqueña establecida hace 47 años que representa a una matrícula de cerca de 4.000 empleados de las áreas de oficina y técnicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).