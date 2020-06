Critican medida que provocará reducción en prestatarios de ente funcionarios

Contenido relacionado

Critican a legislador de oposición por pedir rechazar plebiscito de estatus

San Juan, 8 jun (EFE News).- El representante penepé José Enrique Meléndez criticó este lunes al legislador popular Rafael Hernández por solicitar al secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, que rechace validar el plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico el próximo 3 de noviembre.

Meléndez, según dijo en un comunicado de prensa, las expresiones de Hernández en su misiva a Barr no tienen validez, dado que los plebiscitos de admisión que se realizaron en los estados Alaska y Hawai fueron de igual manera.

Ambos territorios se convirtieron en los estados 49 y 50, en 1959, y en las papeletas de votación se les preguntó a sus residentes si deseaban o no que su territorio se convirtiera en otro estado de los Estados Unidos, según dijo Meléndez.

"Las acciones del Partido Popular y Hernández van dirigidas a negarle a los puertorriqueños el privilegio de decidir si desean o no obtener los mismos derechos y oportunidades que tienen los millones ciudadanos americanos que viven en los 50 estados", dijo Meléndez.

El legislador enfatizó que el rechazo de parte del Partido Popular Democrático (PPD) "es la continuación del plan que han realizado por las pasadas décadas: seguir manteniendo a Puerto Rico como colonia y continuar desprestigiándonos como puertorriqueños ante el Gobierno federal".

Meléndez, a su vez, lamentó que debido a que Puerto Rico no es estado más de los Estados Unidos, no cuenta con "los mismos derechos y representación en el Congreso Federal", por lo que la isla caribeña no recibió la misma ayuda tras el paso del huracán María en septiembre de 2017.

"Mientras nuestro partido lucha por igualdad de derechos, el PPD insiste en que nuestro pueblo siga siendo tratado como una colonia o territorio de segunda. Los líderes de hoy en el PPD no son los líderes que siguieron el legado de Muñoz Marín, y mucho menos de otros grandes líderes en Puerto Rico", aseguró.

"Maquinar a espaldas de los puertorriqueños en favor de la desigualdad y de su derecho a elegir libremente, es el peor acto que se pueda cometer en contra de su propio pueblo", concluyó.

Recientemente, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, informó que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan E. Dávila, ya solicitó los fondos para el evento plebiscitario de noviembre próximo, que coincidirá con el día de las elecciones generales.