Jenniffer González se reúne en Casa Blanca con asesor económico de Trump

San Juan, 8 jun (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, se reunió este lunes en la Casa Blanca con el ayudante del presidente de Estados Unidos, director de Política Comercial y de Manufactura y coordinador de políticas pública de la Ley Nacional de Producción de Defensa, Peter Navarro, para discutir cómo atraer nueva manufactura a Puerto Rico.

La congresista discutió sus ideas sobre como asegurar la cadena nacional de suministros de productos médicos, a la vez que se incentiva la generación de empleos, reveló en un comunicado.

En la reunión estuvieron junto a la comisionada y Peter Navarro, el representante especial del presidente para los esfuerzos de recuperación por desastre de Puerto Rico, Peter Brown.

Desde el pasado mes de febrero, la comisionada ha tratado con la Casa Blanca sus ideas de reactivar el sector manufacturero en la isla.

"Este es el momento de aprovechar para atraer muchas de estas manufacturas de China, de India y de otros países a Puerto Rico. Tenemos la capacidad, la infraestructura y hay que hacer las cosas bien, por eso lo hacemos de la mano de la oficina del Presidente", expresó González a la salida de su reunión de Casa Blanca.

La legislación propuesta por la comisionada, "Medical Manufacturing, Economic Development and Sustainability Act of 2020" (MMEDS ACT), busca atraer farmacéuticas y manufactureras de desarrollo e investigación de equipo médico del extranjero como China a "Distressed Zones" en la nación, zonas con niveles de pobreza consistentemente altos.

Para esto se ofrecen incentivos a estas compañías que deben ubicarse en zonas deprimidas económicamente y cumplir con expectativas de creación de empleos.

De esta manera se refuerza la economía local y se asegura la cadena de suministros, considerado un asunto de seguridad nacional.

Durante el pasado Congreso radicó el H.R. 6785 Economic Development Act for Distressed Zones of 2018 y otras dos medidas similares en este Congreso 116: H.R.1525 Economic Development Act for Distressed Zones of 2019 y H.R. 6443 Securing the National Supply Chain Act of 2020.

El HR 6443, de la autoría de González Colón, tiene respaldo bipartita e incluye como coautores a la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Donna Shalala (D-FL) y los representantes Rob Bishop (R-UT), Darren Soto (D-FL), Rubén Gallego (D-AZ), Peter King (R-NY) y John Katko (R-NY).

El pasado 11 de mayo, la gobernadora, Wanda Vázquez, emitió unas expresiones junto a la comisionada residente, donde ella y su equipo económico respaldaron la iniciativa González Colón, y anunciaron que trabajan en conjunto para impulsar legislación en el Congreso que aseguraría la cadena de suministros médicos a nivel nacional, a la vez que abre las puertas a consolidar la manufactura en la isla, atrayendo inversión a zonas económicamente deprimidas, lo que generaría más empleos y ayudaría a la seguridad nacional.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, estableció en marzo ante el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal, sus prioridades para Puerto Rico en el área de defensa para el año fiscal 2021 que incluían expandir la presencia de investigación e industria farmacéutica en la isla como un asunto de seguridad nacional.