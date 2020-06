El DTOP estrena portal para que corporaciones bajen licencias de vehículos

San Juan, 9 jun (EFE News).- El secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos M. Contreras, ordenó que se creara una plataforma que facilitara el proceso para que corporaciones, agencias y municipios puedan bajar sus notificaciones o licencias de sus vehículos desde la comodidad de sus dispositivos electrónicos.

Durante años, el proceso para que las corporaciones públicas o privadas, agencias del gobierno y municipios pudieran obtener las notificaciones (licencias) de sus vehículos, ha sido "tedioso y complicado", reconoció el DTOP en un comunicado este martes.

Además de la documentación requerida para solicitar este documento, ya fuera para uno o más vehículos, había que llevarla personalmente a un Centro de Servicios al Conductor (CESCO), y repetir la dinámica todos los años.

A raíz del cierre de los CESCOs, como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19, "esa situación se ha hecho más complicada para corporaciones, agencias y municipios que, en ocasiones, tienen grandes flotas de vehículos cuyos marbetes vencen en bloque".

"Me complace informar a los dueños de corporaciones, jefes de agencias y alcaldes, que el proceso tedioso y burocrático para solicitar y recibir las licencias de sus vehículos será cosa del pasado, gracias a esta plataforma digital que hemos creado bajo el nombre de Flota DISCO. Entrando a 'flotadisco.dtop.pr.gov' los usuarios podrán solicitar de forma fácil el acceso al sistema, someter los documentos necesarios y, finalmente, recibir las credenciales para ver y bajar las notificaciones de sus vehículos de motor", dijo Contreras.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana M. Aguilar, envió un mensaje a los usuarios de AutoExpreso que han recibido multas por pasar los peajes sin balance en sus cuentas: "Si pagas los peajes, no tienes que pagar las multas de AutoExpreso."

Aguilar sostuvo que como hemos dicho en "innumerables ocasiones, nosotros no tenemos ningún interés en que la ciudadanía pague multas. Por tanto, hemos puesto a la disposición de los usuarios de AutoExpreso una opción de pago por internet, a través de la cual, si el ciudadano paga los peajes, NO tendrá que pagar las multas. No solo esto, sino que, una vez pagados dichos peajes, las multas se borrarán de forma automática e inmediata de la licencia de su vehículo."

Además explicó que entrando a la página "www.autoexpreso.com" y seleccionando la opción número 3 que aparece en la página de inicio, donde dice pagar infracciones, entra el número de uno de los boletos de AutoExpreso, el número de tablilla del vehículo, y ahí le dará la opción de pagar SOLO los peajes y eliminar las multas. El proceso es fácil, rápido y seguro.