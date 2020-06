Grupo representantes del PNP niega que esté detenido el nombramiento de Román

San Juan, 9 jun (EFE News).- Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) encabezados por el expresidente de la Cámara, José Aponte, Maricarmen Mas, Pedro Julio Santiago, Juan Oscar Morales, Yashira Lebrón y Víctor Parés negaron las afirmaciones del director de campaña de la Gobernadora, Jorge Dávila, en el sentido de que la Cámara de Representantes tiene detenido el nombramiento de Elmer Román para secretario del Departamento de Estado.

"Nada más lejos de la verdad. Ese argumento es totalmente errado. Inclusive, el nominado y este servidor tendremos una reunión el próximo jueves como parte del proceso de evaluación de su designación. La Cámara está siguiendo el trámite legislativo normal. Aquí no venimos hacer política partidista, esa aseveración es incorrecta", comentó en un comunicado Morales, quien representa el Distrito 3 de San Juan.

"Aparentemente el amigo Jorge Dávila desconoce el trabajo legislativo. Esto no es un equipo de voleibol", dijo Aponte.

"No entiendo la fijación del Director de campaña de la Gobernadora con la Cámara. Siempre la menciona, siempre alega esto o lo otro. Ahora es el asunto del designado Secretario de Estado. No se está deteniendo nada, no hay agendas ocultas y entiendo que ha llegado el momento de detener el tratar de desviar la atención echándole la culpa a la Cámara de Representantes. Aquí hemos trabajado arduamente para el pueblo, velando siempre de los mejores interés de nuestros ciudadanos", señaló Mas.

Mas es legisladora por el Distrito 19 de Mayagüez y San Germán y quien dijo que tiene una reunión, también, este jueves con Román.

"La Cámara está enfocada en su trabajo, que es a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Estos ataques son ya demasiado. El señor Román ha estado visitando a compañeros Representantes, como se tiene que hacer. No ha habido ningún problema, esto es parte del proceso. Pero tratar de atar la política partidista a esto es demasiado", dijo Lebrón.

De la misma manera se expresaron Santiago y Parés.

Ayer Dávila sostuvo en el programa de televisión "Jugando Pelota Dura" que la Cámara Baja mantiene en remojo la nominación de Román por alegada política partidista, aseguraron en el comunicado.