Senado aprueba medida para licencias especiales para veterinarios de exterior

San Juan, 9 jun (EFE News).- El Senado de Puerto Rico ha aprobado este martes que se establezca una licencia provisional para médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios licenciados de otras jurisdicciones de Estados Unidos u otros países que vengan a la isla a trabajar en este tipo de eventos de manera gratuita al público.

Según establecido en el proyecto del Senado 1621, de la autoría del senador Miguel Romero, todas las licencias provisionales emitidas por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios expirarán 30 días a partir de la fecha de su emisión y podrán renovarse hasta tres veces al año.

La licencia provisional será emitida por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios, entidad que se deberá cerciorar que los médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios licenciados que lleguen a la Isla para ofrecer sus servicios gratuitos al público cumplan con los requisitos de la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria y que sus servicios sean en conjunto con un albergue de animales u organización de bienestar animal organizada conforme a las leyes del gobierno de Puerto Rico.

Al defender la pieza legislativa, el senador Romero opinó que la determinación del tribunal provocó "una gran preocupación y activismo de muchas organizaciones" por lo que se mostró sumamente complacido con la aprobación de la misma porque a su juicio "atiende una preocupación muy genuina de muchas personas en y fuera de Puerto Rico".

Por su parte, el senador José Vargas Vidot opinó que "no todo el mundo tiene el dinero para entrar a un veterinario. La mayoría de los veterinarios han desarrollado maratones junto a organizaciones de rescatistas con el propósito de las personas tengan acceso a que sus animalitos sean vacunados y esterilizados?Eso no le roba negocio a los veterinarios codiciosos".

"Es importante que se continue brindando estos servicios gratuitos que de otra forma el Estado no puede proveer", añadió.

Los médicos, técnicos o tecnólogos veterinarios enviarán su solicitud a la Junta con al menos 60 días de anticipación a la fecha que tenga prevista para ofrecer los servicios veterinarios.

La Junta deberá evaluar todas las credenciales del solicitante, incluyendo la documentación que evidencie que está en cumplimiento "good standing") en la jurisdicción de la que provenga.

Asimismo, el director de dicho albergue u organización de bienestar animal deberá enviar una declaración jurada con acuse de recibo sobre dicha gestión a la Junta con al menos 60 días de anticipación al evento.

En dicha comunicación también deberá incluir toda la información correspondiente de la actividad así como las credenciales del veterinario solicitante (nombre, dirección, teléfono, estado o país donde practica la medicina médico-veterinaria y número de licencia).

De igual forma, deberá anejar evidencia de la licencia, permiso o documento análogo expedido en la jurisdicción en que esté autorizado a prestar servicios veterinarios o relacionados con aquella documentación que evidencia que está en cumplimiento ("good standing") en la jurisdicción de donde provenga.

El número de animales realengos ha sido estimado en "miles de millones" de gatos y perros abandonados, lo que a juicio del senador Romero Lugo "ha abarrotado y comprometido" el sistema de albergues del país y cuyo resultado es que el 90 por ciento.

The Humane Society of the United States agradeció a todos los senadores que apoyaron esta medida.

Este proyecto permitiría que veterinarios de otras jurisdicciones obtengan licencias temporeras para ofrecer servicios veterinarios en Puerto Rico, ayudando así a atender la crisis de bienestar animal en la isla, indicaron en un comunicado.

"Hacemos un llamado a los miembros de la Cámara de Representantes para que consideren esta medida lo antes posible de manera que las organizaciones de bienestar animal puedan continuar ofreciendo servicios veterinarios gratuitos como esterilizaciones y vacunaciones", indicaron.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este domingo en relación a la decisión del juez Anthony Cuevas de declarar nulas las órdenes que permitían a veterinarios de otras jurisdicciones realizar esterilizaciones en la isla, que las mascotas de la isla "no se quedarán desatendidas" y que esta semana se reunirá con rescatistas de animales.

En un comunicado indicó que junto a ellos evaluará las medidas a adoptar tras la orden judicial.