Victoria Ciudadana afectada por falta fondos de Comisión Estatal de Electoral

San Juan, 10 jun (EFE News).- El Comisionado Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, reconoció que la reducción en el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ha afectado también los trabajos de esta colectividad.

Al no contar con personal en la CEE, "se les imposibilita llevar a cabo los trabajos que se les requiere en la comisión", indica un comunicado del movimiento.

"La CEE no ha aprobado todavía el nombramiento de las personas que pasarían a ocupar posiciones en representación de Victoria Ciudadana. Alega que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha aprobado y asignado los fondos que cubrirían la nómina de estos empleados. No estamos pidiendo tratos especiales, ni privilegios ni excesos. Hacemos referencia al personal que el mismo Código Electoral establece que cada partido inscrito debiera tener, que debiera hacer los trabajos que el proceso electoral exige de cada colectividad", afirmó Valentín.

"A nuestro modo de ver, esto atenta con el propio proceso democrático. Mientras los partidos tradicionales, como el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, cuentan con todo su equipo para velar por sus intereses como partidos, a los movimientos nuevos como el nuestro se nos obstaculiza", reconoció el Licenciado. "Reconociendo la realidad de la crisis en nuestro país, se evidencia de todas formas un mal uso de los fondos públicos que raya en lo irresponsable en la medida en que entorpece el proceso democrático del país", concluyó Valentín.

A su vez, recordó que la noticia de la falta de fondos de la Comisión Estatal de Elecciones sale a la luz pública semanas después de que se aprobara un plebiscito "Estadidad Sí o No", "que conlleva, entre otros gastos, una asignación presupuestaria para la impresión de las papeletas".

Además, mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le asigna fondos a la CEE para la celebración de las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, "le hace por otro lado recortes masivos al presupuesto de la Comisión".