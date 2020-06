Compañía Simon Property suspende acuerdo con propietaria The Mall of San Juan

San Juan, 10 jun (EFE News).- La compañía Simon Property, propietaria de varios de los centros comerciales más grandes de Estados Unidos, anunció este miércoles que ha suspendido la adquisición de The Taubman Realty, dueña de The Mall of San Juan, situado en la capital puertorriqueña.