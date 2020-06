Alcaldesa de San Juan dice que secretario de Salud se equivoca sobre rastreo

San Juan, 10 jun (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo este miércoles que el secretario de Salud, Lorenzo González, se equivocó en la conferencia de prensa que lideró hoy al hablar sobre el rastreo de casos y que le extraña porque el asunto del Sistema de Rastreo lo trataron personalmente la semana pasada.

"El Municipio de San Juan lleva haciendo rastreo de casos positivos de COVID-19 desde el 24 de marzo. Un proceso de muestra y rastreo que el mismo -González- ha elogiado públicamente", destacó Cruz a través de un comunicado.

Las declaraciones de la alcaldesa llegan después de que González señalara sobre el futuro Sistema de Rastreo que va a dirigir y centralizar el Ejecutivo que "no todo el mundo está utilizando el mismo modelo para el rastreo", además de destacar que lo importante "era generar consistencia en las formas en que se hacen las cosas", en alusión, se supone, a los municipios.

"La documentación y reporte -desde los municipios al Ejecutivo- al Gobierno era lo más importante", dijo el titular de Salud, después de que una funcionaria de su agencia explicará que están a espera de que todos los municipios envíen los datos necesarios para que queden incluidos en este nuevo Sistema de Rastreo que tratará de centralizar la información de todas las alcaldías de la isla.

"En nuestra conversación telefónica -con González-, ambos estuvimos de acuerdo que el municipio tenía la capacidad de seguir manejando su programa de rastreo, tal y como lo hemos hecho desde marzo cuando el Departamento de Salud todavía no había podido procurar pruebas masivas, ni había comenzado rastreo", sostuvo Cruz.

La alcaldesa aseguró además que a día de hoy el Departamento de Salud no ha podido contestar si los 82 casos positivos en San Juan están incluidos en el "Dashboard" de San Juan que indican que en San Juan hay 717 casos positivos.

"Sin hablar de la serie de preguntas hechas en la única reunión que hemos podido tener porque dos reuniones adicionales fueron canceladas por el secretario", destacó Cruz.

Subrayó también que varias veces pidió el Plan de Trabajo de muestreo en las égidas que anunciaron -el Gobierno- que se iba a hacer que y todavía va por el 15 %, pero que no se ha dicho dónde han estado trabajando, ni cuáles han sido los resultados.

"Lo pedí para darle apoyo de manera estructurada y en colaboración con el Departamento de Salud", aseguró.

"Están hablando de un sistema de seguimiento que NO HAN SIDO CAPACES de implantar, no hay forma de tomar decisiones certeras e inteligentes. No acaban de entender que no se trata de números; se trata de vidas", dijo.

Cruz concluyó diciendo que el Gobierno central ha tratado de controlar el proceso de rastreo y no ha podido y que por lo tanto ya es hora de que trabajen de buena fe y en coordinación con los municipios.