Puerto Rico avanza hacia la reapertura, un camino que genera incertidumbre

San Juan, 11 jun (EFE News).- Puerto Rico avanza hacia la reapertura de su economía, un camino que genera incertidumbre y para el que los profesionales de la salud piden pasos progresivos sin abandonar medidas sanitarias que eviten un retroceso en la lucha contra la propagación del COVID-19.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ofrecerá la noche de este jueves una conferencia de prensa en la que presentará una nueva orden ejecutiva relacionada con el COVID-19, que algunos analistas adelantan que pudiera significar, quizá, el fin del toque de queda que rige en la isla desde mediados del pasado mes de marzo.

El anuncio se producirá cuando hoy el Departamento de Salud dio a conocer en su informe diario de que se reportó una muerte probable por COVID-19 en la isla, alcanzado el total de 144, mientras que se registró un caso confirmado y 22 casos probables adicionales positivos, hasta alcanzar un total de 5.352.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, dijo a Efe que los números sobre la evolución del COVID-19 son públicos y que la mejora es evidente, lo que, en su opinión, permite dar un paso hacia la reapertura económica, de forma progresiva.

NO HAY CONSENSO SOBRE LA REAPERTURA "Lógicamente hay que estar pendientes", matizó Ramos sobre el calado de la reapertura de la economía, asunto en el que no hay consenso absoluto, pero que es reclamada por amplios sectores del empresariado puertorriqueño ante el temor a que el "cierre" de estos meses no haga si no agravar una crisis económica que se prolonga en la isla desde hace más de una década.

Ramos se mostró partidario de que, por ejemplo, el toque de queda no comience a las 7 de la noche, si no que se pudiera retrasar hasta, incluso, las 11.

"Obviamente que si se disparan los casos habría que volver hacía atrás", sostuvo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, para quien la realidad es que la situación ha mejorado en las últimas semanas, aunque insistió en la necesidad de mantener la guardia alta en todo momento.

El psicólogo del hospital San Juan Capestrano Elimaliel Suárez señaló a Efe que si bien hay una necesidad mental por parte de las personas de avanzar en la vuelta a la normalidad no puede dejarse de lado que la epidemia permanece todavía en Puerto Rico.

Suárez sostuvo que un avance en las medidas que lleven hacia la normalidad es positivo, pero que hay factores a favor y en contra una vez que la población podría relajarse en las medidas de control de la pandemia en la isla.

NO DEBE PENSAR QUE LA EMERGENCIA PASÓ "No podemos pensar que la emergencia ya pasó, si no que estamos dentro de una nueva modalidad de vida", aclaró el psicólogo.

El especialista subrayó que no se puede llegar "al ya me da igual" por parte de muchos ciudadanos hastiados por las limitaciones impuestas por el toque de queda vigente en Puerto Rico desde mediados del pasado mes de marzo.

Suárez dijo que las autoridades deben de lanzar un mensaje claro a la ciudadanía de que la situación de emergencia continúa y que por lo tanto se deben mantener ciertas restricciones, a pesar de que se vaya dando una apertura progresiva.

"Hay que mandar un mensaje de que la situación no se superó", dijo el psicólogo.

La falta de consenso sobre el grado de apertura se produce cuando quedan escasos días para que venza la orden ejecutiva que extendió el toque de queda hasta el lunes próximo.

POSIBILIDAD DE AUMENTO DE CASOS CON LA REAPERTURA Expertos médicos en la materia han apuntado la posibilidad de un aumento de casos a medida que siga reabriendo la actividad económica en la isla.

El viernes pasado, Salud reportó más de 200 casos positivos en un solo día, cifra que supera por mucho la cantidad en semanas anteriores, con números entre los 60 y 130 contagiados por jornada.

El secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, señaló que tras cerca de un mes de flexibilización de las medidas para combatir al coronavirus la reanudación de ciertas actividades económicas se ha llevado a cabo de forma exitosa y sin poner en riesgo cualquier sector productivo.

Algunos líderes empresariales abogan por aumentar el aforo en los los restaurantes del 25 % al 50 %, que el toque de queda no comience hasta las 10 de la noche y que los comercios puedan operar los domingos, entre otras medidas.

El lunes finaliza la orden ejecutiva que permitió la reapertura económica gradual desde el pasado 4 de mayo, por lo que se espera con atención el anuncio de hoy sobre este asunto.

La reapertura es básica para la economía de la isla caribeña, ya que según los datos que baraja la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan impuesta por Washington, más de 368.000 personas perdieron sus empleos por cierre forzoso para frenar la expansión del COVID-19.