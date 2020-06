La gobernadora preocupada por el efecto de la reapertura de las playas

San Juan, 12 jun (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, mostró preocupación por el efecto que pueda tener la reapertura de las playas en la pandemia del COVID-19 en la isla, que el martes próximo pasará a la tercera fase de la reapertura económica.

"La actividad peligrosa y la más que me preocupa, y espero que se porten todos bien, es en las playas. No vamos a abusar. No abusen y háganlo con prudencia, sin aglomeración, para que podamos seguir adelantando y podamos estar libremente en la comunidad", dijo la jefa del Ejecutivo tras participar en un recorrido por los municipios de Barranquitas y Orocovis.

Vázquez subrayó que la recreación costera al aire libre implica riesgos altos para la propagación del COVID-19 que se deben evitar.

"Estoy muy complacida. Me siento orgullosa de ser puertorriqueña y de todos los puertorriqueños y cómo han manejado esta situación. Vamos a recalcar, vamos a tener diferentes actividades económicas y lo importante es que, no importa lo que usted haga, siempre ande con mascarilla y 'hand sanitizer'", resaltó.

Vázquez anunció este jueves un nuevo paquete de medidas que supone la tercera fase de la reapertura económica en medio de la pandemia por el COVID-19, que incluye la reapertura de cines, gimnasios y playas, así como el aumento de la capacidad de publico en centros comerciales y restaurantes (hasta el 50 por ciento tras el 25 actual).

Las nuevas medidas comenzarán a partir del 16 de junio, de forma escalonada, que es cuando concluye la última orden ejecutiva del gobierno de la isla y cuando acaba la segunda fase de reapertura.

Además la nueva orden permitirá abrir los comercios los domingos también.

También de manera escalonada, los teatros y museos podrán volver a funcionar.