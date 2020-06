Critican a demócratas por politizar la recuperación económica de Puerto Rico

San Juan, 12 jun (EFE News).- La comisionada residente en Washington, DC, Jenniffer González, sostuvo este viernes, que un grupo de congresistas republicanos rechazaron el jueves los intentos de varios demócratas de politizar la recuperación económica de Puerto Rico en medio de la pandemia.

Y es que según explicó González en un comunicado de prensa emitido hoy, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU, el demócrata Raúl Grijalva, redactó una medida relativa a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico -Ley Promesa- sin su apoyo.

Durante la vista, testigos que incluyeron a al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y representante del Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal, Omar Marrero, escucharon "los impactos nocivos" del proyecto de ley propuesto para la recuperación de la isla.

"No me dejaré amedrentar por ataques bajunos y partidistas por el presidente demócrata de este comité, durante mi tiempo asignado. Voy a seguir luchando por mi gente. Millones de voces en la isla que siguen sin ser escuchadas en estos salones del Congreso que ahora están vacíos. Y lo haré de una manera bipartita, como siempre lo he hecho durante estos tres años", afirmó González.

"Si la mayoría de este comité estuviera realmente interesado en llevar a cabo un trabajo bipartita para mejorar Promesa, entonces consideraría seriamente la reapertura del Comité aquí en Washington D.C. y superarían la vergonzosa retórica en la que participaron ayer", enfatizó.

Por su parte, el líder republicano Rob Bishop defendió a González por recibir dichos ataques partidistas.

"Nadie se beneficia cuando los miembros demócratas de la Cámara eligen hacer tiros políticos baratos y utilizar el tiempo de la minoría para cuestionar las intenciones de una representante debidamente elegida por 3,2 millones de ciudadanos americanos, la única representante electa por el pueblo de Puerto Rico ante el Congreso", dijo.

"Qué burla ha sido esto y espero que el Comité proceda inmediatamente al orden regular para que finalmente podamos volver al trabajo de la gente de este país", puntualizó.