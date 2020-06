Policía interviene con alcalde por participar ilegalmente de peleas de gallos

San Juan, 14 jun (EFE News).- La Policía de Puerto Rico intervino el sábado con un grupo de personas, entre ellas, el alcalde de Cataño, Félix Delgado, por presuntamente participar de peleas de gallos, las cuales aún no están permitidas a celebrarse como medida de prevención por la pandemia del COVID-19.

Las intervención la realizaron agentes adscritos a la División de Drogas, Armas Ilegales y Control del Vicio en la barriada Juana Matos en Cataño.

Según las autoridades, Delgado será denunciado por violar al artículo 8 de la Ley 8 del 2017, equivalente a ser un espectador en jugadas clandestinas de gallos y violación a la Orden Ejecutiva, o sea, aglomeración de personas y participar en actividades no contempladas en dicha orden.

Delgado fue citado para el 22 de julio del 2020 en la División de Drogas.

Delgado, por su parte, se defendió de la intervención, al decir que como parte de su agenda de trabajo, visitó varios hogares "y compartí con ciudadanos de mi pueblo".

"Cabe señalar que el trato de la policía fue respetuoso. A raíz de la intervención, fui citado a comparecer a la Comandancia de Bayamón próximamente y así lo haré", afirmó.

No obstante, Delgado aclaró, que aunque favorece las peleas de gallo "por ser uno de los deportes preferidos de nuestro pueblo" y de la cultura puertorriqueña, "no me encontraba participando de dicho acto ni realicé apuesta alguna. Mi presencia fue momentánea. Acababa de llegar al lugar".

Mientras, según varios testigos, Delgado llegó al lugar escoltado de un guardaespaldas armado, pero el alcalde negó dicha información.

Igualmente, en el lugar se ubicaron varias sillas con el emblema del Municipio de Cataño, de las cuales Delgado dijo que "fueron solicitadas por un ciudadano para ser utilizadas como parte de un evento privado".

"Me reitero en que mi presencia allí se dio como parte de las visitas que hago a todo mi pueblo constantemente. Como siempre, atenderé con responsabilidad este asunto. Por el momento, estas serán mis únicas declaraciones al respecto", puntualizó.