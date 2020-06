Presidente Federación Alcaldes defiende a “El Cano” Delgado ante intervención en gallera clandestina en Cataño

SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) y alcalde de Arecibo, Carlos Molina defendió el lunes al alcalde de Cataño, Félix ‘El Cano’ Delgado y dijo hay que esperar a que pase el proceso ante las autoridades para tomar un decisión sobre su futuro político.

Esto, luego que el ejecutivo catañense fuera intervenido el pasado fin de semana en una gallera clandestina en la barriada Juana Matos en su municipio.

“Yo creo en ‘El Cano’ Delgado. Es un excelente alcalde, es un gran ser humano. Ha hecho un excelente trabajo por su pueblo y es una persona que siempre va donde la gente, siempre está con el pueblo, siempre está haciendo actividades y lo invitan a actividades y siempre está con ellos. Es un alcalde del pueblo y puedo dar fe de eso”, dijo Molina en entrevista radial (NotiUno).

Alegó que posiblemente “le tiraron un pescaíto” y le llamaron la Policía cuando llegó al lugar. “Él trabajará con eso. Él trabajará con eso si es citado. Hay que ver si el agente hizo lo correcto. Hay que ver y vamos a darle ese espacio para que puede defenderse y nosotros estaremos ahí”, dijo Molina.

Ante el posible procesamiento del alcalde catañense y si eso lo inhabilita para mantener su aspiración a la reelección, el líder de los alcaldes federados dijo que “vamos a esperar. Tiene un proceso que tiene que llevarlo cabo. Él tiene una prueba, él está claro y yo creo en las expresiones que está haciendo el compañero Félix ‘El Cano’ Delgado. Yo creo en las palabras que él está diciendo”.

A pesar que señaló que Delgado Montalvo favorece la aspiración primarista a la gobernación de Pedro Pierluisi, Molina dijo que no puede atribuir esta situación a una movida del equipo de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, quien aspira al cargo también, aunque dijo “que todo es posible en esta vida”.

Mientras, Delgado Montalvo alegó que no participaba del acto, que no realizó apuesta alguna y que acababa de llegar al lugar como parte de las visitas que hace en su pueblo, cuando se dio la intervención. Asimismo, alegó que no andaba ni con escolta ni con un guardaespaldas armado.

En un informe policiaco, la Uniformada indicó que el alcalde será denunciado por violación al artíuclo 8 de la Ley 8 del 2017 de espectador en jugadas clandestinas de gallos y por violación a la orden ejecutiva, por aglomeración de personas y participar en actividades no contempladas en la orden. Este caso fue citado para el 22 de julio en la División de Drogas.

“A él lo invitan a una actividad en esa comunidad. Nosotros (los políticos) vamos a todas las actividades que nos invitan. Cerca de dónde él estaba estaban haciendo eso y están tratando de implicarlo. Eso se va a ver ahora en el camino. Él estaba en el proceso de política saludando la gente. A nosotros nos invitan a una actividad, nosotros vamos, saludamos y seguimos. Uno no sabe si se está celebrando una actividad ilegal”, dijo Molina.

“Si tu ves algo que está pasando que no (debe ser), lo que haces es irte. Él acababa de llegar, estaba en un cumpleaños que lo invitaron allí. Esa es la información que yo tengo y pasó lo que pasó. Él no estaba jugando al gallo ni apostando”, agregó.