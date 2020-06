Comisión Salud pedirá auxilio de tribunales ante incomparecencia empresa 313

San Juan, 16 jun (EFE News).- El presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales, anunció que la Cámara de Representantes de Puerto Rico acudirá ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para solicitar que Ricardo Vázquez, dueño de la empresa 313, LLC, comparezca so pena de desacato, para que ofrezca detalles sobre la venta de más de 100.000 pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus al Departamento de Salud.

"Luego de haber evaluado todas las gestiones que ha hecho esta Comisión y de haberle ofrecido varias oportunidades a estas personas para que acudieran y pudieran prestar testimonio aquí, ante nuestra Comisión desde el 7 de mayo, entendemos necesario solicitar el auxilio del presidente de la Cámara de Representantes, al amparo de los Artículos 34 y 34a del Código Político para que presente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan una petición para la comparecencia a vista pública del Lcdo. Ricardo J. Vázquez Hernández, presidente de 313 LLC", dijo el representante.

Morales explicó que mediante un referéndum circulado y avalado de forma unánime por los miembros de la Comisión, se le solicitará al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez que "pueda autorizarnos acudir ante el Tribunal para solicitar esta comparecencia".

Esta determinación se tomó luego de que por tercera vez Vázquez no atendiera a la citación, luego de haberse ausentado el 7 y 18 de mayo.

Anteriormente, el compareciente mediante su asesor legal, Miguel A. Negrón, había solicitado ofrecer testimonio en vista ejecutiva, pero según explicó el representante Morales, el testigo debía comparecer ante el pleno de la Comisión de Salud y presentar los argumentos que justificaran esta decisión.

"En aquel momento le instruimos al directivo de 313, LLC que compareciera ante la Comisión ya que ellos habían hecho unos planteamientos de que ellos querían que se le otorgara de antemano una vista ejecutiva haciendo alusión de que era importante la confidencialidad de información y el testimonio que iba a ser ofrecido por la compañía. En aquel momento, nosotros le solicitamos que viniesen ante la Comisión de Salud y le presentara ante el pleno cuáles eran los argumentos, las justificaciones para ellos estar solicitando una vista ejecutiva", explicó el legislador.

Sin embargo, tanto el día 7 como el 18 de mayo los citados no comparecieron y la Comisión procedió a hacerle unos requerimientos que no fueron contestados a la satisfacción de ésta, por lo que decidieron citarlo para el día de hoy.

"A esta compañía se le hicieron más de 30 preguntas y muchas de ellas no fueron contestadas. Otras, su contestación pues no es la que nosotros tenemos la información y es por eso que entendimos pertinente citar nuevamente a esta compañía para hoy martes, 16 de junio", añadió Morales, quien señaló que durante el fin de semana y anoche, el asesor legal de Vázquez justificó su petición en que estaba cooperando con las autoridades federales y estatales.

"Yo lamento grandemente que una compañía que se le adjudicaron unas órdenes de compra del Departamento de Salud, órdenes de compra que tenemos que recordar que fueron pagadas con fondos públicos, han tomado el camino de no venir aquí ante la Comisión a la luz del día y aclarar todas las dudas que pueda tener esta Comisión con relación al proceso de compra que se llevó a cabo en el Departamento de Salud", dijo Morales Rodríguez.

Además, informó que al momento no se ha podido usar ninguna de las más de 100.000 pruebas adquiridas por un monto que sobrepasa los tres millones de dólares y que fueron pagadas en su totalidad, pero no fueron entregadas por completo.

Por su parte, el representante José Aponte, opinó que no hubo de parte de los directivos de 313, LLC "un interés de comparecer ante esta Comisión y tal vez se pudiese decir que estuvieron utilizando solicitudes de posposición para poder acomodarse a lo que sabían que sería una citación de Justicia y ahora están levantando el asunto de confidencialidad y de sumario fiscal", contrario a los dueños de la compañía APEX, que presentaron los argumentos para que se le concediese una vista ejecutiva, a pesar de que ellos también han cooperado con las autoridades de ley y orden.

Mientras, que el representante independentista Denis Márquez Lebrón expresó su molestia ante la incomparecencia del testigo ya que planteó "no existe ningún argumento de los que yo he visto en ninguna de estas comunicaciones para que no estén aquí presente e incluso, esos argumentos que utilizan sobre confidencialidad son inaplicables para este foro y menos aún, en la forma en que están planteados".

Por otro lado, el representante Jesús Ortiz se unió a las expresiones de los otros legisladores "porque de lo que se trata aquí es de otra transacción altamente cuestionable en donde se desembolsó el 100 por ciento del costo de esta transacción a esta compañía; una compañía que hasta este momento no había entregado el 50 por ciento o más de las pruebas que le vendió al Gobierno de Puerto Rico y que las que le entregó están siendo cuestionadas sobre su utilización, lo que tiene al Gobierno en un caso en los tribunales con esta empresa".

Igualmente, la representante Lydia Méndez criticó la incomparecencia de este testigo al señalar que la salud de un pueblo nunca puede ser tratado como un negocio. EFE News

