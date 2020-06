Radican medida para extender amnistía en el pago de multas de tránsito

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, anunció que radicó el martes el Proyecto de la Cámara 2555 que extiende por un término de 60 días adicionales todos los incentivos del pago acelerado de multas expedidas y así registradas a las tablillas y licencias de conducir, por concepto de infracciones incluyendo los intereses, recargos y penalidades.

“Ante la nueva realidad que vivimos en Puerto Rico, entendemos meritorio que se extienda el programa objeto de la Ley Núm. 134-2019 por unos 60 días adicionales a partir de que se reanuden las labores en las colecturías del Departamento de Hacienda y los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Es nuestra conclusión que la extensión del programa antes mencionado sería a beneficio de nuestros ciudadanos y del Gobierno de Puerto Rico”, dijo en declaraciones escritas el representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

Señaló que según fue reportado en los principales medios de comunicación, más de 270,000 personas se habían beneficiado del referido programa. La actual amnistía termina el próximo viernes, 19 de junio y al momento se han recaudado cerca de 14 millones de dólares.

Explicó que la pieza legislativa enmienda las Secciones 1, 3, 7 y 9 de la Ley 134-2019 para proveer el mencionado alivio.

La dicha ley estableció un programa de incentivos para promover el pago acelerado de multas expedidas a las tablillas y licencias de conducir. Lo anterior debido a que según la exposición de motivos de la citada disposición que alrededor del cuarenta 40 por ciento de los conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a hacerlo.

La referida situación se debía principalmente a que los conductores decidían no renovar la licencia de conducir al no poder pagar el alto monto de las multas acumuladas como consecuencia de infracciones de tránsito. Esto provocaba a su vez, que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), denegara la cubierta debido a que el conductor no poseía una licencia vigente al momento en que ocurrió el accidente.