Senado confirma a Carlos Rivera Santiago como secretario del Trabajo

San Juan, 18 jun (EFE News).- Tras casi una semana de vistas públicas y ejecutivas, el Senado confirmó este jueves al ahora secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera.

La votación fue con el voto a favor de los senadores de la mayoría y con el voto en contra del senador independentista Juan Dalmau Ramírez y del independiente José Vargas.

El senador Cirilo Tirado se inhibió.

Además de escuchar a Rivera Santiago, la Comisión de Nombramientos evaluó los testimonios públicos de la madre de la joven Alma Yariela Cruz quien enfrentó un caso criminal al enfrentar cargos por una disputa en una escuela en Carolina.

Asimismo, se escuchó a la madre de una de las jóvenes que en ese entonces alegó ser una de las afectadas y reiteró en varias ocasiones que el caso no fue racista ya que su hija, al igual que Alma Yariela, es de tez oscura.

Este caso, concluyó con la desestimación de cargos por el Departamento de Justicia en el 2018.

"Hoy luego de haber examinado toda la documentación, haber escuchado a todas las partes, haber evaluado todos los documentos inclusive el audio de una vista oral en el Tribunal de Apelaciones, y de haber escuchado al licenciado Carlos Rivera Santiago decir 'no sé porque me acusan de esa manera porque también soy negro', mi deber de escuchar con otros compañeros lo que era importante, habré de votarle a favor. Si falla le advertí de frente a mis compañeros 'iré detrás de usted'", dijo el presidente del Senado, Thomas Rivera.

"Yo no negocio principios ni valores por votos. Vi al licenciado Carlos Rivera Santiago soportar todas las viles acusaciones libelosas y difamatorias que hicieron sobre actos racistas porque el no podía revelar los detalles del caso de los menores. Aguantó el calor, tuvo el carácter de quedarse ahí, enfrentó la vista pública, hoy estuvo disponible para que todo senador de cualquier delegación lo entrevistara sin miedo y de frente", añadió el presidente senatorial.

A su vez, argumentó, tras escuchar las posiciones de los senadores de minoría, que los que no militan en el PNP "están suavecitos y blandititos. Los que rugían como leones insinuando que Carlos Rivera Santiago era un racista sin ningún fundamento y datos sólo con meras especulaciones le llamaron racista y utilizaron una niña con un propósito malsano para adelantar causas".

El presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez, dijo al presentar el nombramiento que no "voy a ser el verdugo de nadie y mucho menos de un nominado, que si me dejo llevar por información que salió a través de los medios, tendría que lincharlo. Por eso hay que escuchar todas las partes y dejarnos de prejuicio. Personas que utilizan eso para ventajería política".

"Lo más fácil para mí sería lincharlo porque políticamente me conviene. Prefiero perder diciendo la verdad y no ganar con engaños. Yo me voy a quedar con mi mente tranquila. No sé si la historia nos juzgará o no pero este voto lo voy hacer con la mayor justicia porque aquí hablan de discrimen y nada de eso paso", alegó Martínez.

"La comparecencia de todos los deponentes que comparecieron a expresarse sobre la designación del licenciado Carlos Rivera como secretario del DTRH en ningún momento demostraron que el designado tuviera motivaciones racistas en sus ejecutorias como jefe de procuradores de menores", estableció por escrito Martínez por escrito en el informe positivo

Del informe se desprende que en las entrevistas realizadas como parte del proceso investigativo "todos y cada uno de los entrevistados, describieron al nominado como una persona comprometida con su trabajo, cooperadora, respetuosa, seria y responsable".

A juicio del vicepresidente del Senado, Henry Neumann Zayas, quien admitió que su voto fue sumamente ponderado y estudiado, alegó que "no hay niño bueno o niño malo, simplemente hay niños".

"Estas niñas pasaron por un viacrucis de lo que es el sistema juvenil de justicia de Puerto Rico. Todos estan atrapados, son víctimas de una ley horrorosa que tenemos que erradicar de una vez y por todas. Toda esta discusión está enmarcada en lo que se dice todos los días en los tribunales juveniles a través de todo Puerto Rico. Los medios han resaltado el caso de Alma pero ella es una de cientos de jóvenes que están marcados de por vida por haber vivido esta experiencia", dijo Neumann.

A su vez, instó a la Cámara de Representantes a que vaya por encima del veto del exgobernador Ricardo Rosselló, al Proyecto del Senado 489 que crearía "Ley de Reforma del Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico".

Esta pieza legislativa también es de la autoría del senador José Vargas Vidot.