Lanzan disco de actuación en vivo en que participaron Luis Enrique y Monroig

San Juan, 19 jun (EFE News).- El salsero nicaragüense Luis Enrique, el bohemio puertorriqueño Glenn Monroig, el productor Roberto Sueiro y el maestro Ángel "Cucco" Peña anunciaron este viernes el lanzamiento del disco en vivo "Las Vegas Experience", grabado en septiembre de 2018 en Puerto Rico.

"Las Vegas Experience", grabado el 14 de septiembre de 2018 en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en San Juan, contiene 17 temas de legendarios cantantes, como Frank Sinatra, Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Tony Bennett y Tom Jones.

Entre los temas se destacan "New York, New York", "My Way", "Georgia in my Mind", "Fly Me to The Moon", "Cry Me a River", "Don't Worry About Me" y "Come Fly with Me".

Luis Enrique, Monroig, Sueiro y Peña estuvieron acompañados de una banda de 22 músicos que forman parte del B.O.B. Big Band.

El disco, lanzado bajo el sello discográfico BrokyUnion Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el concierto en vídeo en YouTube en el canal Brokys on Band.