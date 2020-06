Incluyen enmiendas de comisionada residente en proyecto de transporte federal

San Juan, 19 jun (EFE News).- Tres enmiendas propuestas por la comisionada residente, Jenniffer González, que impactan directamente a Puerto Rico, fueron incluidas en un proyecto federal de transporte.

González informó este viernes a través de un comunicado de que las enmiendas se incluyeron en el H.R. 2, "Investing in a New Vision for the Environment and Surface Transportation in America (INVEST in America) Act, que autoriza la continuidad de programas de transporte terrestre y contempla inversiones y subvenciones por 494.000 millones por los próximos cinco años.

Una de las enmiendas de la comisionada, que fue adoptada por el comité, permite al Departamento de Transportes federal (DOT, en inglés) obtener datos adicionales, según sea necesario, de los Centros Universitarios de Transporte conocidos como UTC, como el campus de la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, así como proveedores del sector privado, necesarios para desarrollar los datos de demanda de transporte y el estudio de modelado.

El estudio ayudará a comprender mejor los patrones cambiantes de las demandas de transporte, mientras formula datos para construir pronósticos, lo que ayudará a los viajeros a tomar decisiones informadas y reducir la congestión del tráfico.

El comité también adoptó la enmienda de la comisionada a la Sección 1202, para incluir fondos para programas de adiestramientos previos a desastre.

Esto incluye el desarrollo de programas necesarios para ayudar a las agencias y entidades regionales involucradas a planificar y prepararse para los esfuerzos de recuperación y de un programa de teletrabajo a nivel regional, para proporcionar flexibilidad a aquellos que pueden continuar trabajando desde donde se encuentren.

Otra de las enmiendas de la comisionada adoptadas por el comité alienta al secretario de Transporte a incluir proyectos que incluyen elementos de gestión y operaciones de sistemas de transporte multimodal en el proceso de las Subvenciones Comunitarias de Innovación Climática.