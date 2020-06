DRNA abrirá balnearios para que bañistas celebren la tarde de San Juan

San Juan, 19 jun (EFE News).- El secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Machargo, informó este viernes que los balnearios del programa de Parques Nacionales del DRNA abrirán el próximo martes 23 de junio en horario de once a siete para que los bañistas puedan celebrar lo que se ha denominado como la "Tarde" de San Juan, ya que debido al COVID-19, no se extenderá el horario hasta horas de la noche.

"La Víspera de San Juan es una celebración muy esperada por todos los puertorriqueños y, luego de todos los meses de toque de queda, sabemos que están ansiosos por celebrar la ocasión. Es por ello que vamos a abrir los balnearios el martes, que regularmente están cerrado por mantenimiento, para que los bañistas puedan disfrutar de lo que este año será la "Tarde" de San Juan," señaló el secretario.

Los balnearios permanecerán cerrados el miércoles, 24 de junio para mantenimiento.

Los balnearios que estarán abiertos al público son los de Boquerón en Cabo Rojo, Caña Gorda en Guánica, Cerro Gordo en Vega Alta, La Monserrate en Luquillo, Manuel "Nolo" Morales en Dorado, Punta Salinas en Toa Baja, Seven Seas en Fajardo y Sun Bay en Vieques.

El Secretario de Recursos Naturales y Ambientales, exhorta a todas aquellas personas que celebrarán la tarde de San Juan este próximo martes en las playas o en cuerpos de agua, que depositen la basura que generen en los zafacones, pero, si está lleno, que se lleven la basura, en lugar de dejarla en la arena.

Además, que tomen en consideración el distanciamiento social y no se reúnan en grupos de más de 10 personas para evitar el contagio del COVID-19.

"Hemos visto como los ciudadanos han disfrutado de las playas luego de la flexibilización del toque de queda, pero están dejando demasiados desperdicios en la arena y alrededor de los zafacones. Estamos exhortando encarecidamente a todos los ciudadanos a que no dejen basura alrededor de los zafacones. Esta basura llega a los cuerpos de agua y son un peligro para las especies marinas," destacó Machargo.

La contaminación de las arenas y los mares se ha convertido en un verdadero problema, aseguró el funcionario.

Aunque el DRNA limpia regularmente las playas asignadas, no pasan varios días sin que las personas vuelvan a tirar basura fuera de los zafacones.

El Cuerpo de Vigilantes del DRNA estará patrullando las playas más concurridas por tierra y mar.

Mientras, habrá salvavidas en todos los balnearios que estarán abiertos el martes.

"Trabajamos para proteger y conservar nuestro ambiente, y la colaboración ciudadana es indispensable para tener éxito. No queremos que las playas amanezcan con bolsas plásticas, neveritas de "foam", botellas de vidrio o plástico, mascarillas ni guantes. Aspiramos a tener playas libres de desperdicios con una reducción notable en la generación de basura; eso se logra con la ayuda de cada ciudadano", subrayó el Secretario.

Agregó que se estarán repartiendo bolsas para el recogido de basura en los balnearios.

El DRNA se ha unido a municipios y varias organizaciones, como lo son Scuba Dogs Society y LimPiaR, para promover la limpieza de playas.

Estas organizaciones nos ayudan a promover el mensaje de concienciación de limpieza de playas, a la vez que coordinan actividades de limpieza donde se une la ciudadanía en pro del ambiente.

En la búsqueda de crear conciencia para mantener las playas limpias durante y después de la noche de San Juan, el DRNA recomienda a los bañistas, tener cuidado en el agua para evitar ahogamientos; estar alertas a las condiciones del tiempo y en el mar; visitar los balnearios del Programa de Parques Nacionales del DRNA, que son las playas más seguras; llevarse la basura que genere y disponer de ella correctamente y reciclar.

Además el DRNA indicó que si el bañista se encuentra con un manatí, tortuga marina u otra especie marina, pidió no tocarla, perseguirla o molestarla, respetar las áreas cercadas donde hay nidos de tinglar, no dañar la vegetación en las playas, las dunas, ni los arrecifes de coral, las fogatas están prohibidas en los balnearios y áreas naturales protegidas del DRNA, no se permiten casetas ni fogatas y tampoco se permiten neveras de espuma sintética ni botellas de vidrio.