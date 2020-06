Jenniffer González intercede ante el secretario de Defensa por joven quemado

San Juan, 20 jun (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, se dirigió por carta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, para pedirle que le sea perdonada la deuda de 1,3 millones de dólares que le exige al joven puertorriqueño Alexis Hernández el hospital militar Brooke Army Medical Center de Texas.

Hernández, en cuya cuenta de la red social de Twitter se recoge este sábado la carta remitida a Esper, explica al secretario de Defensa estadounidense cuál es la situación del joven puertorriqueño y le pide que dadas las circunstancias y todos los problemas físicos que ha sufrido se le exima de pagar la eleva factura por el tratamiento recibido en el hospital militar de la ciudad de San Antonio.

"Escribí al secretario de Defensa solicitando consideración para que el estudiante de medicina Alexis Hernández pueda estar libre del pago al Brooke Army Medical Center. Alexis resultó con quemaduras en 71 % de su cuerpo en México y fue trasladado a dicho hospital", señaló González en Twitter.

"Han sido tiempos difíciles para Alexis y su familia. No sólo se detuvo sus estudios y su carrera, sino que el asunto de sus tratamientos médicos permanece sin resolver. Alexis es un hombre joven brillante quien ha tenido que enfrentar muchas adversidades para continuar vivo", dice la comisionada residente en la carta.

Hernández recurrió este viernes a su cuenta de la red social de Facebook para denunciar que la aseguradora First Medical no pagará la factura que corresponde a los 7 meses que pasó en el hospital de Texas, tal y como señala le había indicado la compañía que haría.

"Gobernadora, ¿qué se puede hacer en mi caso para detener el abuso de las aseguradoras?", indica el joven, tras señalar que First Medical, el mayor proveedor de servicios de salud para empleados gubernamentales, le hizo creer que cubriría la factura del hospital en el cual estuvo 7 meses.

Hernández apuntó que su fe ha sufrido un poco porque "además de la oración es importante la acción y llevo desde diciembre 2019 tocando puertas sin hacerlo público y hasta este momento no sé ha logrado mucho y me sentía abandonado, porque muchas personas decían que me apoyaban y cuando acudí a ellos me ignoraron".

"Por eso, estoy muy agradecido con todos los que me han apoyado durante este proceso. Y mi fe nunca se va a apagar", dijo.

La factura de 1,3 millones de dólares es por los servicios prestados en un hospital militar en San Antonio, en el estado de Texas.

En México estuvo una semana y antes de realizar cualquier procedimiento se tenía que pagar de antemano.