La gobernadora firma el Código Electoral de Puerto Rico

San Juan, 20 jun (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez, firmó este sábado el Código Electoral de la isla caribeña, tras sostener reuniones con distintos sectores y con líderes políticos, escuchar sus inquietudes y analizar la medida, según informó el Ejecutivo en un comunicado.

"Desde que llegué en el pasado mes de agosto a La Fortaleza, me he dedicado a escuchar los reclamos, recomendaciones y sugerencias de la ciudadanía sobre distintos temas, y el Código Electoral no fue la excepción", señaló González.

"De hecho, agradezco a esas personas, que provienen de distintos sectores, el 'insumo' que me hacen llegar a la hora de evaluar medidas legislativas importantes como ésta, en algunos casos logrando mejorar las mismas", destacó.

Sostuvo que a raíz de algunas de esas reuniones, y como una preocupación legítima propia, incluso devolvió a la Asamblea Legislativa el proyecto, condicionando la posibilidad de firmarlo a que se eliminara todo aquello relacionado al voto por internet.

"Esto, ya que se habían levantado dudas sobre una posible alteración de este voto por la falta de garantías sobre el manejo del mismo", recordó la primera ejecutiva.

"Hubo un consenso sobre este tema, y en efecto se atendió en el Senado luego de que devolvimos el proyecto. Es cierto que luego de atender este asunto, en el cual hubo un acuerdo de los distintos sectores, hubo quienes comenzaron a levantar entonces otras cuestiones, pero es un hecho que en medidas complejas como son los distintos Códigos, es sumamente difícil que todas las partes estén completamente de acuerdo en todos los puntos", apuntó.

RESPONSABILIDAD DE EVALUAR LA MEDIDA EN SU TOTALIDAD

"Mi responsabilidad como gobernadora es evaluar la medida en su totalidad. Una vez eso se enmendó, y luego de volverlo a revisar, he tomado la determinación de firmar este importante proyecto", agregó.

En el Proyecto del Senado 1314, ante la consideración de la primera ejecutiva, fue eliminado el voto por internet a petición de la propia mandataria.

La medida dispone la consolidación o reducción de las oficinas administrativas y oficinas electorales, según la necesidad de los servicios, y la eliminación de posiciones y oficinas ejecutivas como las vicepresidencias y las subsecretarías de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), logrando un ahorro sustancial para el pueblo de Puerto Rico.

Esto incluye la reducción o consolidación por etapas de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), que deberán ser reubicadas en los Centros de Servicios Integrados (CSI) del gobierno, o en instalaciones públicas existentes que estén libres de influencias políticas externas al balance institucional y electoral.

No más tarde del 30 de junio de 2022, las JIP serán oficinas regionales y no excederán de 12 en la jurisdicción de Puerto Rico.

Actualmente, las oficinas de los vicepresidentes tienen un costo de cerca de 500.000 dólares, mientras que los gastos de arrendamiento por cánones de arrendamiento de las JIP, sobrepasan el 1 millón de dólares.

Una vez establecido el nuevo "Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector" (CESI) no más tarde del 1 de julio de 2022, la CEE podrá continuar reduciendo la cantidad de JIP hasta su eliminación.

TRANSFERENCIA DE EMPLEADOS PARA PRESERVAR PUESTOS DE TRABAJO

Para salvar los empleos de los empleados de las JIP, se establece que los Oficiales de la Junta de Inscripción Permanentes adscritos a las JIP cuyos locales sean cerrados, serán transferidos a los CESI de las regiones a las que corresponde cada JIP y operarán de forma continua dentro de dichos centros, ofreciendo los servicios correspondientes a sus funciones.

Se amplía además las categorías de los electores elegibles para "voto ausente" y "voto adelantado".

A partir de la elección general del 2020, todo elector domiciliado en Puerto Rico y activo en el Registro General de Elector que lo solicite voluntariamente, siempre y cuando juramente que no se encontrará físicamente en Puerto Rico, es elegible para voto por correo.

Igualmente, tendrán derecho a votar con el método de voto adelantado todo elector activo en el Registro General de Elector que lo solicite y juramente que el día de la elección, tendría complicaciones para asistir a un Colegio de Votación por razones de trabajo, ser cuidador único, hospitalización, viaje, ser candidato, impedimento físico, confinado, elector con voto de fácil acceso en domicilio por estar "encamados" u otras razones, y elector en casa da alojamiento.

"La propia Unión Americana de Libertades Civiles -ACLU-, entre sus recomendaciones, solicitó que se asegurara que todos los electores puedan votar por correo, sin limitaciones, y así se incluyó en la medida", dijo.

"Destacaron que 33 estados y Washington llevan a cabo sus elecciones usando papeletas por correo o voto ausente sin causal o excusa. Al igual que nos comunicaron, estamos de acuerdo en que los puertorriqueños deben de ejercer su derecho al voto, sin poner en riesgo su salud o la de sus familias", aseguró.

DERECHO AL VOTO PILAR DE LA DEMOCRACIA

"El derecho al voto es el pilar de nuestra democracia y es nuestro deber garantizarle el mismo a nuestros ciudadanos. Bajo la ley anterior, el voto ausente tenía unas limitaciones, como sería el caso de estudiantes o militares. No existe razón para que cualquier puertorriqueño domiciliado en la isla y activo en el Registro Electoral, que se vaya a encontrar fuera de Puerto Rico el día de la elección, sea privado de sus derechos", expresó.

El nuevo Código Electoral ordena que, no más tarde de la Elección General de 2024, la identificación y el registro de los electores asistentes a los colegios de votación se realice electrónicamente con un sistema "Electronic Poll Book", reduciendo sustancialmente los costos de impresión de listas electorales.

Además, ahora no hará falta la tarjeta electoral, dado a que se reconoce la validez para votar y realizar transacciones electorales de algunos documentos o tarjetas oficiales con fotos y vigentes expedidas por el gobierno estatal y federal vigentes, como toda identificación expedida bajo el Real ID Act of 2005, el Pasaporte, el US Global Entry, las tarjetas de identificación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de la Marina Mercante y la licencia de conducir del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).