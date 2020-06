El Comisionado electoral del PPD condena la aprobación del código electoral

San Juan, 22 jun (EFE News).- El Comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano, condenó este lunes la aprobación del código electoral por parte de la gobernadora.

La gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, aprobó el pasado sábado el nuevo código electoral ante críticas de la oposición.

Merle Feliciano expresó que aún cuando la Gobernadora no fue electa en el ejercicio democrático del voto, "cambia las reglas que han regido el proceso por más de treinta (30) años. Es visible que luego de un año de experimentar los privilegios y responsabilidades del cargo, procura mantenerse en el poder aún sin el respaldo mayoritario del pueblo. Esto es una clásica actitud de soberbia inflamada por un pequeño grupo que toma ventaja de su falta de conocimiento en la administración del Gobierno".

"Muchos han sido los reclamos de los sectores políticos y civiles de nuestro país. Las medidas de salubridad que exigen el momento no han sido suficientes para detener la conciencia y combatividad de un pueblo que exige el respeto a nuestro sistema electoral y democrático. Somos testigos como un pobre liderazgo en momentos de crisis exacerban los ánimos al extremo de cobrar vidas inocentes, sostuvo el Comisionado PPD.

"Hoy la gobernadora desoye los reclamos de un pueblo, un reclamo por la paz y la democracia, al firmar una reforma electoral mal intencionada a menos de ciento cincuenta días de una elección general. No tan solo es una imprudencia, sino que no atiende ninguna necesidad apremiante", enfatizó el Comisionado de la Pava.

"Estamos obligados a concluir que la soberbia ha cobrado una víctima más en la Ejecutiva. Aquellos que confiamos en que vetara el proyecto de ley enfrentamos una realidad distinta, víctimas, quizás, de nuestro propio juicio moral. Nadie debe tener duda en que se acudirá a los foros judiciales a solicitar su intervención para hacer justicia ante este atentado a la democracia", dijo.

Por otro lado, "confío en que el pueblo, en su sabiduría, coloque a Puerto Rico primero y con el voto castigue a aquellos que faltan a su obligación y no escuchan su voz. Debe tener presente la Gobernadora, y todos los miembros de la clase política, que sus palabras dicen lo que pretenden ser, más sus acciones dicen lo que realmente son. No es suficiente alegar que "no sabía, concluyó el Comisionado PPD".