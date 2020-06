Jenniffer González anuncia 15,4 millones para varios municipios de P.Rico

San Juan, 22 jun (EFE News).- La comisionada residente de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de EE.UU, Jenniffer González, anunció este lunes 15,4 millones en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Fundación Nacional para las Ciencias (NSF) para servicios de cuidado a niños, investigación y STEM en Adjuntas, Barceloneta, Caguas, Carolina, Guaynabo, Patillas, Head Start y salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varios fondos dentro de la categoría de servicios sociales para Head Start bajo los fondos de asistencia por desastre.

Dentro de esta asignación, el municipio de Barceloneta recibirá 689.634; Carolina, 191.040; Caguas, 194.250; Guaynabo, 639.900; la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez dos asignaciones de 2.768.343 y 285.000; la Fundación para el Desarrollo de Hogar Propio Incorporado, 5.379.613 y el Centro de Desarrollo Familiar SHS Diocesis de Mayagüez, 2.829.299.

Asimismo, bajo los fondos asignados para Head Start en la categoría de servicios sociales, Adjuntas recibirá 923.832 y el Patillas, 959.756.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

El Departamento de Salud de Puerto Rico a través de la oficina de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCBDDD National Center For Birth Defects And Developmental Disabilities recibirá 160.000 bajo el programa "DD20-2006 Improving Timely Documentation, Reporting, and Analysis of Diagnostic" para servicios de salud.

Por otra parte, la Fundación Nacional para las Ciencias bajo la division de investigación y aprendizaje asignó 426.332 a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rico Piedras bajo el programa "Collaborative Research Broadening Participation of Latinx Students in Computer Science by Integrating Culturally Relevant Computational Music Practices" con el fin de ofrecer a los estudiantes oportunidades para aprender ciencias de la computación y su aplicación para resolver problemas en los campos STEM.

El Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas asignó 49.960 a la Universidad Interamericana de Puerto Rico como parte del programa "Accelerating Promising Practices for Small Libraries" para el proyecto de "Stargate to Innovative Learning Lab Center (ILLC) par transformar la biblioteca de la Escuela de Laboratorio CDIN en un centro de aprendizaje centrado en el aprendizaje STEM para brindar a los estudiantes de 7 y 8 grado oportunidades de aprendizaje para desarrollar sus habilidades de resolución de problemas, participar en el pensamiento crítico y aprender alfabetización digital, informativa y mediática.