La gobernadora aclara que el requisito de prueba de COVID-19 era una opinión

San Juan, 24 jun (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aclaró este miércoles que el requisito de presentar una prueba negativa del COVID-19 a quienes entren en la isla a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín fue una opinión que está en consulta.

Vázquez había asegurado el martes que el Gobierno se iba a asegurar de que los pasajeros que llegaran del aeropuerto Luis Muñoz Marín presenten una prueba negativa al COVID-19 para entrar a la isla.

"No he cambiado de opinión. Ustedes me preguntaron en el día de ayer cual era mi opinión y obviamente mi petición sería que se haga la prueba antes de venir a la isla. Voy a esperar la resolución y las recomendaciones que hacen tanto el task force médico como económico", señaló Vázquez en conferencia de prensa.

Adelantó además que la próxima semana, cuando finaliza la orden ejecutiva en vigor, estará anunciando los cambios introducidos.

La gobernadora había señalado que el objetivo era exigir a los pasajeros una prueba negativo o de lo contrario se tendrían que someter a una prueba.

El Departamento de Salud de Puerto Rico no reportó este miércoles muertes por COVID-19; mientras, se registraron 22 casos positivos confirmados y 67 casos probables adicionales.

Sin fallecimientos añadidos, el total de muertes confirmadas por COVID-19 es de 57 y las probables permanecen en 92, por lo que, el total de decesos es de 149.

Cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores.

El número de hospitalizados por el nuevo coronavirus es de 80.