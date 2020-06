Cámara aprueba proyecto de ley para aumentar salario mínimo federal en Puerto Rico

Contenido relacionado

El Senado de Puerto Rico aprueba la Ley de Retiro Digno

San Juan, 25 jun (EFE News).- El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves varias piezas legislativas enfocadas en el retiro entre estas el Proyecto de la Cámara 2434 que propone la "Ley para un Retiro Digno", el cual tras ser enmendado volverá a la Cámara de Representantes.

Fue aprobada por unanimidad.

De la Cámara de Representantes acceder a las enmiendas, la pieza legislativa está lista para ser enviada a la Rama Ejecutiva.

De lo contrario, pudiese haber un comité de conferencia.

Algunas de las enmiendas sometidas por el Senado, según se desprende del informe positivo sometido por la Comisión de Gobierno, restituye las facultades a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) como la agencia encargada de negociar en la corte federal y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) los asuntos de la deuda, planes de ajuste, planes fiscales y presupuesto.

También, se aclara que se requiere la intervención de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, otra de las enmiendas es que se permite a la Junta de Retiro, creada por ley, continúe su función.

"Estas enmiendas no trastocan el norte y la intención legislativa de esta medida. Solo permite que continuemos luchando como gobierno para lograr que no se trastoquen las pensiones de nuestros jubilados. El Proyecto de la Cámara 2434 sostiene y expande el compromiso de esta Asamblea Legislativa", sostuvo el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Rodríguez, en el informe.

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1623 de la autoría de los senadores Gregorio Matías y Héctor Martínez, para crear la "Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos y los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico".

"En el día de hoy está legislatura hace historia con la aprobación de este proyecto de ley, devolviéndole a los policías, bomberos y oficiales de custodia un retiro digno que va a permitirle a los hombres y mujeres que son los que defienden nuestra seguridad volver a sentir que el Estado los honra por su labor. Es un proyecto de justicia", expresó Matías.

Según la medida, esta Ley procura devolverles a los policías, bomberos, oficiales de custodia y a sus familiares la esperanza de recibir un retiro digno, otorgando una pensión vitalicia a aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad que tengan 30 años o más de servicio.

Los miembros que cuenten con al menos 30 años de servicio, y que hayan cumplido 55 años podrán retirarse con hasta un 50 por ciento de su salario devengado al momento de retirarse como incentivo adicional, que permita retener a estos servidores públicos mientras se culmina el proceso de reclutamiento, se establece que aquellos miembros que permanezcan en servicio hasta los 58 años, tendrán derecho a recibir hasta un 55 por ciento del salario devengado al momento de su retiro.

Bajo la Ley 107-2017, la cual creo el sistema actual "pay as you go", tanto el salario como la eventual pensión de un miembro de la policía, bomberos u oficiales de custodia son cubiertos con el Fondo General. Por lo tanto, en la medida que aquellos miembros de estos cuerpos de seguridad con mas anos de servicio se retiren, se produce un ahorro.

La presente Ley no requiere fondos nuevos para ser compatible con el plan fiscal.

Por otra parte, se dio paso a la Resolución del Senado 1505, radicado por el senador Nelson Cruz, que incluye en la definición de "servidores públicos de alto riesgo" a los alguaciles adscritos a la Rama Judicial. Asimismo, dispone que estos funcionarios puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 de servicio