Victoria Ciudadana rechaza proyecto que atenta en contra de Mar Chiquita en Manatí

San Juan, 26 jun (EFE News).- Por medio de candidatos al Senado, a la Cámara y a la Legislatura municipal, el Movimiento Victoria Ciudadana rechazó este viernes el Proyecto del Senado 1643, aprobado en el día de ayer en la Cámara y en el Senado que, indicaron, busca "crear un corredor costero en Manatí y atenta en contra de la Reserva Natural de Mar Chiquita, Manatí".

La preservación del ambiente, sostienen los candidatos de Victoria Ciudadana en un comunicado difundido hoy, "no puede subordinarse al desarrollo económico" y pidieron a la gobernadora, Wanda Vázquez, que vete el proyecto.

El proyecto "atenta contra la Reserva Natural de Mar Chiquita proponiendo transformar el Plan de Ordenamiento Territorial de Manatí del 2002, el Plan Sectorial de la Reserva Natural Parque Ecológico Costero Mar Chiquita 2016, el Plan de Uso de Terrenos 2015 y el Reglamento del Área de Planificación Especial del Karso 2013".

El proyecto de ley "fue aprobado por petición y de manera acelerada en ambos cuerpos en el día de ayer. Al momento no se conoce quiénes han peticionado el mismo. Incluyó el voto a favor de los actuales senadores por el distrito de Arecibo, Ángel Martínez y José Pérez, coautores del proyecto junto con el Presidente del Senado, Thomas Rivera", subrayaron.

"No vamos a permitir que intereses que no tienen una conciencia ecológica, que no buscan proteger nuestras reservas naturales y el ambiente, le pidan a legisladores la aprobación de un proyecto tan sensitivo, y que trastoca varios planes sobre el uso de terrenos, sin tomar en consideración la opinión de las comunidades, las organizaciones pro ambiente y los residentes de Manatí", expresó la candidata al Senado por el Distrito de Arecibo, Yamira Colón.

"Tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como esta servidora tenemos como prioridad un verdadero desarrollo económico sostenible, protegiendo nuestros recursos naturales y nuestro ambiente", continuó Colón Rosa.

Por otro lado, el candidato por Victoria Ciudadana a Representante por el Distrito 13, José F. Cintrón, enfatizó que "estas acciones por parte de nuestros senadores y representantes son lamentables. No queremos que nuestros recursos naturales, nuestras playas y terrenos estén siendo llevados a manos desconocidas excluyendo al pueblo de disfrutar de su patrimonio".

"No es la primera vez que los Senadores del Distrito de Arecibo aprueban legislación en detrimento de todos sus constituyentes. Las comunidades, organizaciones pro-ambiente, residentes y personas que aman nuestro país, están vigilantes ante estas movidas que pretenden privarnos de lo que nos pertenece, disfrazando un proyecto como uno para desarrollar la economía creando 'empleos ecoamigables'", expresó la también candidata al Senado por el Distrito de Arecibo por esta colectividad, Annette Jiménez.

Exhortamos a la Gobernadora a que vete esta nefasta legislación", concluyó.