Alcaldesa San Juan acepta el apoyo de senador Bernie Sanders a precandidatura

San Juan, 26 jun (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, aceptó este viernes el apoyo del senador estadounidense Bernie Sanders para su precandidatura a la Gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), en la oposición.

Sanders había nombrado a Carmen Yulín como una de las copresidentas de su campaña para la presidencia de Estados Unidos siendo esta la primera vez que un puertorriqueño ocupaba una posición "de tanta envergadura" en la política de esa nación, informó hoy en un comunicado.

El senador izquierdista Bernie Sanders se retiró de la carrera demócrata para la nominación del partido a las elecciones presidenciales de noviembre en EE.UU. hace dos meses.

En abril la senadora Elizabeth Warren, ya anunció su apoyo a la candidatura de Carmen Yulín para la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

En unas declaraciones a través de su cuenta de Facebook, la primera ejecutiva de San Juan agradeció y aceptó el apoyo de Sanders asegurando que como bisnieta de un trabajador de la caña y la nieta de un hombre del barrio Piletas de Lares y una mujer de Ensenada, Guánica "nunca hubiera pensado ser copresidenta de una campaña a nivel de Estados Unidos".

"El haber sido la primera puertorriqueña-hasta este momento- en recibir esa gran responsabilidad fue siempre una oportunidad para reclamar que en Puerto Rico se escucharán todas las voces en el tema del estatus y que tuviésemos aliados en temas importantes como lo son combatir la pobreza; proteger la Universidad de Puerto Rico como nuestra arma más poderosa para generar el capital humano necesario para construir un país distinto", agregó.

"Tenemos la responsabilidad de construir un nuevo país donde le declaremos la guerra a la pobreza; donde el acceso a la educación y la salud no tenga que ver con quién eres, ni con el dinero que tienes; ni dependa si eres ciudadano o no. El acceso debe estar garantizado simplemente con la dignidad que se merece todo ser humano y donde protejamos nuestros recursos naturales y no los pongamos en manos de aquellos que solo quieren arrebatarlo para el lucro personal", dijo.

"Me honra el endoso del senador Bernie Sanders porque es una voz fuerte en los Estados Unidos que ha cambiado la conversación en la política americana; es un hombre de principios progresistas y un hombre que siempre entendió que la voz de Puerto Rico no es un asterisco en la conversación sino un capítulo importante en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa", concluyó.