Vega reclama Gobernadora que haga pública la opinión de Departamento Justicia

San Juan, 28 jun (EFE News).- El portavoz Popular en la Comisión de lo Jurídico de La Cámara, Luis Vega, hizo un llamado a la gobernadora, Wanda Vázquez, a que haga pública la opinión que debiera haberle sometido el Departamento de Justicia recomendando la firma del Proyecto del Senado 1314, mejor conocido como la reforma electoral.

"O, que en ausencia de dicha opinión, se confirme que el Departamento de Justicia no se expresó sobre la constitucionalidad y validez de esta importante medida legislativa", dijo en un comunicado.

"Un asunto tan delicado como éste no puede pasar sin saber qué dijo Justicia. El Departamento de Justicia, a través de su Secretaria, es el abogado del pueblo de Puerto Rico y el principal asesor legal y jurídico de la gobernadora. Cuando Wanda Vázquez era Secretaria, el Departamento de Justicia no compareció ante la Asamblea Legislativa a expresarse sobre el P. del S. 1314", indicó.

"Esa fue la primera y única vez en la historia que el Departamento de Justicia no se expresa sobre legislación electoral que finalmente se aprueba en toda nuestra historia. Fue una omisión al cumplimiento del deber ministerial entonces. Y no puedo creer que Justicia, ahora bajo la Secretaria, Denisse Longo, no le haya remitido su opinión a la gobernadora previo a su firma de este proyecto. Gobernadora usted tiene el deber de publicar la opinión de Justicia sobre la mal llamada reforma electoral o, decirnos que no se emitió", emplazó Vega.

En términos inmediatos, la nueva legislación electoral permite la expansión amplia de las categorías de voto adelantado y voto ausente.

"Sus disposiciones abren la puerta para que personas que no residen en Puerto Rico, y que quizás no tengan ni tarjeta electoral de Puerto Rico, puedan solicitar votar en las elecciones. Eso ha sido denunciando por todos los partidos de oposición y por los candidatos independientes como una circunstancia que promovería el fraude electoral masivo en las elecciones de este noviembre", subrayó.

"Esta ley arriesga la democracia puertorriqueña, permitiendo la incorporación al listado de votantes de miles de personas que no viven en Puerto Rico. Esto incluye elecciones federales, ya que una persona que vote por congresistas o el Presidente en su estado de residencia y trate de votar fraudulentamente aquí, por comisionado residente, entre otros cargos, comete delito federal. Puerto Rico tiene derecho a saber la opinión de la Secretaria de Justicia sobre este asunto tan delicado o, peor aún, si la gobernadora no le requirió su análisis y recomendaciones", añadió.

No hay "privilegio ejecutivo que se pueda invocar para ocultarle al pueblo lo que opinara el Departamento de Justicia sobre legislación que altera fundamentalmente nuestro sistema electoral. Es un asunto de alto interés público", manifestó.

Espero "que la gobernadora cumpla su deber y publique la opinión de Justicia, si existe. Y si no hay opinión, que lo diga. En seguimiento a este reclamo, que con la petición es suficiente, habré de hacer la correspondiente petición legislativa ante la Cámara y espero que no sea necesaria una acción judicial sobre libertad de información en torno a documentos públicos", concluyó Vega.